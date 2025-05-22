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中方希望叙利亚临时当局将承诺转化为实际行动

2025年05月22日11:07 | 来源：新华网
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　　新华社联合国5月21日电 中国常驻联合国副代表耿爽21日在安理会叙利亚问题公开会上发言，希望叙临时当局把握机遇，切实将承诺转化为实际行动，早日恢复稳定与发展。

　　耿爽说，近期，叙临时当局积极同国际社会互动，努力争取认可与支持。国际社会各方尽管在一些问题上仍存关切，但对叙方努力作出积极、善意的回应。

　　耿爽说，实现广泛包容的政治过渡是国际社会的共同期待。中方希望叙利亚有关各方从国家和人民长远利益出发，在充分沟通协商的基础上，有序推进广泛包容的政治过渡。叙利亚临时当局应采取有效措施，缓和族群紧张关系，保障全体叙利亚人民的安全和权利。中方呼吁加快对叙沿海地区暴力事件的调查，确保结论经得起检验。

　　耿爽表示，打击外国恐怖作战分子是国际社会的共同关切。踞叙外国恐怖作战分子不仅威胁叙自身安全，也对地区乃至国际安全与稳定构成严峻挑战。在反恐问题上不能搞双重标准，任何消极懈怠、姑息纵容，都将造成严重后果，最终遭到反噬。

　　耿爽强调，缓解叙人道局势和开启叙经济重建是国际社会的共同任务。当前，叙人道局势严峻，人道行动供资严重不足。中方一贯主张有关国家应解除对叙利亚的非法单边制裁，希望叙临时当局根据当前形势变化，将恢复经济、改善民生作为施政重点。国际社会特别是传统捐助方应加大对叙援助，为缓解人道危机作出更大努力。

　　耿爽重申，叙利亚的主权、统一和领土完整必须得到尊重。国际社会公认戈兰地区是叙利亚被占领土，1974年《部队脱离接触协议》应该得到遵守。以色列应立即停止对叙利亚的军事行动。中方愿继续同国际社会一道，为帮助叙利亚早日实现安全、稳定和发展发挥建设性作用。

(责编：贾文婷、张悦)

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