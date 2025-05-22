人民网曼谷5月22日电 （记者张矜若）为庆祝5月21日“国际茶日”，新加坡中国文化中心近期精心策划了多个“茶和天下·雅集”系列活动，通过使馆申时茶会、信阳文旅推介、琴韵雅集专场等活动，吸引了千余人次线下参与，330万人次线上互动，让新加坡民众沉浸式感受中华茶文化的“古韵新声”，为中新建交35周年注入人文温度，生动诠释了“各美其美，美美与共”的文明互鉴理念。

中国驻新加坡大使馆与新加坡中国文化中心在使馆共同举办“茶和天下·豫韵雅集”申时茶会。新加坡中国文化中心供图

申时茶会，豫韵雅集：使馆专场共品茶香

5月9日，中国驻新加坡大使馆与新加坡中国文化中心在使馆共同举办“茶和天下·豫韵雅集”申时茶会。此次活动邀请了来自中国著名茶乡河南信阳的团队。中国驻新加坡大使夫人杨青，新加坡前国会议长夫人叶凤鸣，中国驻新加坡大使馆公参王磊、参赞于海英，新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任孔媛，部分国家驻新女大使或大使夫人及新各界妇女人士约60人出席活动，一同体验和感受中国茶文化。中国驻新加坡大使曹忠明出席了与来宾们的交流活动。

活动以中国传统“申时茶”为特色，结合河南信阳毛尖的冲泡与品鉴，展现了中国茶道的礼仪与哲学。各位嘉宾在静谧的氛围中细细品味茶香，深刻体悟古人饮茶的智慧。信阳市非遗茶艺传承人带来了传统茶艺表演，展现了茶具之美和茶道之韵。中国戏曲学院豫剧演员苏丽娜献唱《穆桂英挂帅》《抬花轿》经典选段，刚健的唱腔与温婉的茶韵相映成趣，嘉宾在动静相宜中感知中华文化的多元魅力。

中国戏曲学院豫剧演员苏丽娜献唱《穆桂英挂帅》《抬花轿》经典选段。新加坡中国文化中心供图

文旅推介，茶韵展览：信阳毛尖绽放新姿

5月9日至11日，“茶和天下·豫韵雅集”河南信阳文旅推介会与信阳毛尖茶文化展在新加坡中国文化中心同期举办。两场活动以丰富的形式，向新加坡民众全方位展示了信阳毛尖的千年文化底蕴与当代创新活力。

于海英、孔媛、信阳市文广旅局副局长贝娟等嘉宾及新加坡各界人士200余人出席了5月10日在中国文化中心举办的文旅推介会。贝娟以“北国江南，茶香信阳”为引，从2300年茶史娓娓道来，将鸡公山的云雾、南湾湖的碧波、信阳菜的鲜香融入“一茶一菜一山水”的诗意叙事。信阳市文新茶叶董事长刘文新带来的“跨界惊喜”——毛尖啤酒、茶味冰淇淋，让传统茶产业在现代味蕾中焕发新生。非遗传承人的“一片叶子的千年旅程”主题分享，配合唐代煎茶、宋代点茶的实景复原展演，带领观众穿越历史，纵览茶事变迁。古筝雅乐、豫剧表演与毛尖清香交融，剪纸华服模特秀则以非遗技艺诠释东方美学。

新加坡2025“茶和天下·琴韵雅集”活动现场。新加坡中国文化中心供图

信阳毛尖茶文化展更是匠心独运，通过图片、实物和互动体验，展示了信阳毛尖制茶传统技艺，观众不仅可以品鉴信阳毛尖，还能欣赏信阳文创产品、河南钧瓷、汝瓷及非遗剪纸服装等，沉浸式感受茶与山水、文化的诗意交融。品鉴区内，新上市的明前毛尖清香扑鼻，不少茶客赞叹“一口尝到春天的味道”。

新加坡民众体验信阳毛尖制茶传统技艺。新加坡中国文化中心供图

琴瑟在御，茶润心田：茶乐相融同抒雅意

新加坡中国文化中心联合中国银行新加坡分行和中国工商银行新加坡分行举办了两场“茶和天下·琴韵雅集”活动。既有梵茶文化慧卓老师的“茶文化溯源”知识分享，又有古筝、古琴、合唱表演、非遗茶艺展演等，丰富的活动精彩诠释了茶之礼、茶之道、茶之韵。嘉宾跟随着《七碗茶歌》，通过茶汤的温润调整身心。古琴演奏家带来经典曲目，茶艺师同步演绎茶道，营造出“琴茶一味”的意境。弦音袅袅间，茶烟轻扬处，嘉宾们领略到《诗经》“我有嘉宾，鼓瑟鼓琴”的千年风雅。

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