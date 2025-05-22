人民网曼谷5月21日电 （记者简承渊）当地时间19日，泰国投资委员会秘书长那里·特斯迪拉素迪对媒体表示，泰国投资委员会新推出4项举措，目的是增强泰国中小企业的竞争力，降低美国贸易政策带来的风险，并争取将泰国企业融入全球供应链。

这四项新举措包括：

一是，提升中小企业效率。通过税收豁免鼓励泰国中小企业通过投资新机械、自动化、数字技术、节能减排等来提高运营效率。用于提高效率的税收豁免期限将从三年延长至五年。

二是，降低供应过剩风险。对于面临潜在供应过剩或贸易相关风险的行业，将不再提供投资激励措施。此外，钢铁制造业的激励措施也将被取消，包括长型钢、热轧钢板、厚钢板以及各种钢管。

三是，实行更严格的生产标准。某些受美国贸易措施影响的行业，例如汽车零部件、电器、电子产品、金属制品和轻工业，实行更严格的生产标准，以确保其出口为泰国带来明显利益。

四是，修订外籍员工雇佣条件。提高外籍员工最低收入标准，高管月薪不少于15万泰铢，专家月薪不少于5万泰铢，以吸引高层次的外国专业人才。

此外，泰国投资委员会还与泰国工业联合会和泰国发展研究所合作开展了一项研究。这项研究旨在鼓励外国公司与泰国企业合作并扩大商业机会，特别是在对全球供应链整合至关重要的行业，以及如何提高企业生产效率，优化与外国投资伙伴的关系。

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