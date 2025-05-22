人民网内罗毕5月20日电 （记者黄炜鑫）当地时间 5 月 20 日，以 “快乐中文” 为主题的第五届 “汉语桥” 世界小学生中文秀肯尼亚赛区决赛暨肯尼亚第三届小学生 “S集团闪耀杯·汉语桥” 中文比赛在肯尼亚首都内罗毕举行。本次比赛由中国驻肯尼亚大使馆主办，埃格顿大学孔子学院、华韵学堂、肯中校友会、布鲁克豪斯学校共同承办，来自15个单位的20位选手参赛。

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

比赛分为汉语主题演讲及中国国情文化知识问答、才艺表演两个环节。在演讲和知识问答环节，选手们用流利的中文讲述自己与中文的故事，分享对中国文化的理解和热爱，对中国国情文化知识也应答如流，展现出扎实的中文功底。才艺表演环节更是精彩纷呈，武术、歌曲、舞蹈、绘画、杂技及钢琴演奏等节目类型多样，选手们将中华文化元素巧妙融入表演中，赢得现场观众阵阵掌声。

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

比赛现场。埃格顿大学孔子学院供图

经过三个小时的激烈角逐，来自奇里木小学的夏琳・切普凯莫伊凭借出色表现摘得桂冠；埃格顿小学的梅西·乔伊·阿蒂诺和帕希思埃利姆女王学校的莎内尔·恩乔基荣获二等奖；内罗毕小学的格图德·姆维卡利·穆图马等5位选手荣获三等奖。

埃格顿大学孔子学院中方院长刘玉涛表示，“汉语桥” 世界小学生中文秀激发了更多肯尼亚青少年对中文学习的兴趣，随着比赛的成功举办，相信会有越来越多的肯尼亚小朋友踏上学习中文、了解中国文化的奇妙之旅。

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