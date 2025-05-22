人民网曼谷5月22日电 （记者刘慧）5月18日至20日，江苏省省长许昆林率江苏省政府代表团在马来西亚考察访问。马来西亚副总理法迪拉会见代表团一行。访问期间，许昆林还出席了马来西亚投资企业座谈会、中国（江苏）—马来西亚经贸合作交流会和江苏—马来西亚高校合作交流活动。

法迪拉对代表团一行来访表示欢迎。他指出，马中是隔海相望的友好邻邦，在两国领导人战略引领下，马中关系正在开启新的“黄金50年”。希望进一步加强能源领域合作，借助江苏技术、制造、工程建设优势，构建绿色低碳、安全可靠的智慧能源体系，为两地人民创造更多福祉。

许昆林表示，今年4月，习近平主席对马来西亚进行国事访问，两国领导人共同宣布构建高水平战略性中马命运共同体，将中马关系定位提升至新高度。我们将持续深化全方位、深层次、多渠道开放合作，共拓经贸互惠合作新空间，共绘科技产业合作新蓝图，共谱人文交流合作新篇章，为推进高质量共建“一带一路”、构建高水平战略性中马命运共同体贡献力量。

19日上午，马来西亚投资企业座谈会在槟城召开。在认真听取部分企业发言后，许昆林希望各位企业家坚定发展信心、增强发展韧性，筑好主业之基、提升创新之能、壮大开放之势，全面提升综合竞争实力，为江苏高质量发展和全国对外开放大局作出更大贡献，他表示将为企业积极稳妥“走出去”提供全方位服务，助力企业在国际市场大潮中扬帆远航。

20日上午，江苏—马来西亚高校合作交流活动暨留学江苏展在马来西亚国立大学举行。许昆林在参观留学江苏展和理学实验室后说，要深入开展学生交换、师资培训、教材共建、协作科研攻关，推广建设郑和学院等教育交流平台，促进文化互鉴、增进民心相通。活动现场，马来西亚国立大学与南京林业大学交换科研合作协议，马来西亚马中关丹产业园与部分江苏高校交换产学研联合协议，江苏省教育厅与马来西亚教育交流协会交换教育合作备忘录，智林国际学院揭牌。

20日下午，中国（江苏）—马来西亚经贸合作交流会在吉隆坡举行。近100家江苏企业和250家马来西亚企业参加，23个重点项目现场签约。许昆林表示，江苏是中国与马来西亚交流合作最紧密的省份之一，我们将深入贯彻落实习近平主席重要指示精神，以“勇争先”的自觉扩大高水平对外开放，深化与马来西亚务实合作，打造产业链供应链“稳定锚”、创新合作“示范田”、人文交流“连心桥”，以累累硕果为增进中马友谊作出新的贡献。会前，江苏省商务厅与马来西亚—中国商务理事会签署合作备忘录。

访问期间，许昆林与中国驻马来西亚大使欧阳玉靖座谈，感谢大使馆对江苏工作的关心支持，围绕深化江苏与马来西亚合作进行了深入探讨。

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