人民网伦敦5月21日电 （徐量）5月20日，“东极渔民营救英俘纪念碑”揭幕仪式在浙江省舟山东极青浜岛举行，18名从英国远道而来的“里斯本丸”沉船事件英军战俘后代参与见证。

中国驻英国大使郑泽光对此作书面致辞。郑泽光表示，习近平主席指出，1942年中国浙江省舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹，是中英在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的重要见证，也是两国人民结下深厚情谊的历史佳话。

郑泽光指出，今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。回望战火纷飞的艰难岁月，我们更加体会到和平来之不易，更加珍惜中英人民在战火中结下的情谊。作为联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的大国，中英两国肩负着维护国际和平与安全的重要责任。我们应当铭记历史、传承友谊，加强交流、深化合作，不断夯实两国人民友谊基础，推动中英关系行稳致远。

1942年10月，日军征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英军战俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美军击中，843名英俘遇难，384名英俘被当地渔民舍命救起。为铭记这起营救事件，浙江省舟山市人民政府在舟山东极青浜岛建设了“东极渔民营救英俘纪念碑”并举办了揭幕仪式。

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