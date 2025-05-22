打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

铭记历史、传承友谊——中国驻英国大使郑泽光向“东极渔民营救英俘纪念碑” 揭幕仪式作书面致辞

2025年05月22日09:23 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网伦敦5月21日电 （徐量）5月20日，“东极渔民营救英俘纪念碑”揭幕仪式在浙江省舟山东极青浜岛举行，18名从英国远道而来的“里斯本丸”沉船事件英军战俘后代参与见证。

中国驻英国大使郑泽光对此作书面致辞。郑泽光表示，习近平主席指出，1942年中国浙江省舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹，是中英在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的重要见证，也是两国人民结下深厚情谊的历史佳话。

郑泽光指出，今年是中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年。回望战火纷飞的艰难岁月，我们更加体会到和平来之不易，更加珍惜中英人民在战火中结下的情谊。作为联合国安理会常任理事国和具有重要国际影响的大国，中英两国肩负着维护国际和平与安全的重要责任。我们应当铭记历史、传承友谊，加强交流、深化合作，不断夯实两国人民友谊基础，推动中英关系行稳致远。

1942年10月，日军征用“里斯本丸”号客货船押运1800多名英军战俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美军击中，843名英俘遇难，384名英俘被当地渔民舍命救起。为铭记这起营救事件，浙江省舟山市人民政府在舟山东极青浜岛建设了“东极渔民营救英俘纪念碑”并举办了揭幕仪式。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部