人民网日内瓦5月21日电 （记者刘赫）第78届世界卫生大会期间，中国、法国、荷兰、卡塔尔、瑞士、智利20日在日内瓦联合举办以“人人享有心理健康服务：全球行动与合作”为主题的边会。

中国国家卫生健康委医政司司长焦雅辉在边会上介绍，中国卫生健康委等部门将2025—2027年定为“精神卫生服务年”，加强心理健康和精神卫生服务，加强心理、睡眠门诊建设，发挥12356心理援助热线作用。他表示，中国期待与世界各国深化在心理健康和精神卫生领域的交流合作，加强管理服务方面的政策交流和实践探讨，共同促进诊疗技术、诊疗理念和管理模式革新。

荷兰常驻联合国日内瓦办事处和其他国际组织代表保罗·贝克尔斯在边会发言中重点谈到儿童和青少年心理健康问题，他呼吁全社会共同负起责任，创造有利条件让儿童和青少年健康成长。

世卫组织助理总干事热罗姆·萨洛蒙在边会上表示，虽然全球心理健康服务资金不足，存在可及性和质量缺口，但通过全球共同努力，仍取得了一定进展。截至2024年底，全球新增7000万人获得心理健康服务。萨洛蒙呼吁各国抓住机会作出有力承诺，为未来几年的心理健康服务发展奠定良好基础。

世界卫生组织、联合国儿童基金会、世界经济论坛等国际组织代表，多国政府官员和科研机构专家学者等140余人参加了这场边会。

(责编：苏缨翔、杨牧)