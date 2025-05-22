人民网日内瓦5月21日电 （记者刘赫）第78届世界卫生大会期间，中国、马来西亚、尼泊尔、沙特阿拉伯、塞舌尔20日在瑞士日内瓦联合主办以“实施传统医学战略，促进全民健康覆盖”为主题的传统医药边会。这是世界卫生组织成员国首次在大会期间举办以传统医药为主题的边会。

多国高级别卫生官员、世卫组织代表、知名专家学者及国际学术界人士等100余人出席了此次边会。

中国代表团副团长、中国国家中医药局局长余艳红在主旨发言中表示，中国历来高度重视中医药事业发展，走出了一条具有中国特色的传统医药发展道路，取得了一系列令人瞩目的成就。她呼吁各国积极构建符合本国国情的传统医药体系，推动传统医药的现代化进程，促进各国传统医药共同发展，为传统医学更好地纳入更多国家的医疗卫生体系做出不懈努力。

尼泊尔卫生与人口部部长普拉迪普·鲍德尔表示，尼泊尔拥有丰富的传统医学体系，支持最新发布的全球传统医学战略，并呼吁加强区域合作，特别在产品监管、临床验证、药用植物保护等领域。

塞舌尔卫生部长佩姬·维多表示，传统疗法和草药医学在塞舌尔拥有悠久的历史和深厚的文化基础，公众对其益处的认知正日益提升。她期待继续加强与包括中国在内的国家在传统医药领域的合作。

越南卫生部副部长陈文舜表示，越南长期以来一直将传统医学视为国家卫生系统中不可或缺的一部分，建立全国传统医学医院体系，将传统医学服务纳入医疗保险，推动传统医学与现代医学结合。

世卫组织西太平洋区域主任萨亚·皮乌卡拉表示，传统医学是医疗体系的重要支柱之一，为全球健康事业作出积极贡献。他高度评价中国在传统医学传承与创新方面取得的成就，认为传统医学应与现代医学互为补充，而非相互竞争。他呼吁各国加强合作，切实保障传统医药的安全性、质量和可及性。

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