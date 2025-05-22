人民网巴黎5月21日电 （记者于超凡）FIWA大奖赛获奖酒及农产品2025专业展暨中国云南—法国巴黎特色商品推介会日前在法国巴黎举办。近百名中法政商界人士齐聚一堂，共商两地高端酒类及农食产品合作前景。

FIWA大奖赛获奖酒及农产品2025专业展暨中国云南—法国巴黎特色商品推介会现场。人民网记者 于超凡摄

法国国家品评鉴定酒类专家协会主席、FIWA大奖赛创始人兼主席奥利维耶·布什介绍，FIWA大奖赛的全称是法国国际葡萄酒、有机葡萄酒及烈酒大奖赛，每年举办两次。此次专业展不仅展出了获奖酒类和农产品，还将云南省作为亮点省份，对该省咖啡、水产制品、花卉制品等作了展示推介，帮助行业企业对接商机。他表示，FIWA大奖赛有四大核心任务，包括组织大奖赛和专业展，组织法国展团参加中国大型贸易展，提供商业咨询服务，以及开发新产品，基于此，希望用专业知识帮助中国企业在国内和出口市场开拓更广阔的发展空间。

云南省商务厅副厅长李翌介绍，从滇越铁路开通、法国传教士带来云南首棵咖啡树苗，到琳琅满目、百花齐放的特色“云品”进入法国市场，滇法经贸合作在热情交流中走深走实，有力诠释了跨越山海的滇法情缘。云南是高原农业大省，拥有亚洲第一大花卉交易集散中心，鲜切花产量全球第一；核桃、澳洲坚果种植规模全球第一；咖啡、茶叶的种植面积和产量均居全国第一；“云果”“云蔬”、野生菌等特色农产品享誉全球，其中深受法国人喜爱的牛肝菌占全世界产量的一半以上。她表示，法国的核电、医疗产业、高端农食、奢侈品等行业基础深厚，而云南的绿色能源、高原特色农业、生物医药等产业正加速起势，双方经贸合作领域多元、前景可期。

中国贸促会驻法国代表处副总代表、法国中国工商会秘书长李文国表示，云南省已在农食领域培育出一批具有国际潜力的高品质产品，本次在FIWA大奖赛中斩获佳绩的云南葡萄酒，正是“云品出海”的生动缩影。目前，中法两国正在大力推进“从法国农场到中国餐桌”全链条协作，并积极加强智慧农业、地理标志产品互认等领域交流，为世界农食产业发展树立了典范。此次参会各方积极推动中法特色商品互通与合作，对于推动两国经贸合作向纵深发展具有重要意义。

法国嘉宾与参展云南企业代表交流。人民网记者 于超凡摄

推介会上，大理金普拉酒业、富源臻和农产品开发、红河龙缘葡萄酒业、云南云知梦酒业、保山比顿咖啡、云南绿荫园艺、会泽鲟鱼谷鱼子酱、香格里拉市谷恒农业发展、云南华农供应链、昆明飞蓬跨境电子商务等10余家滇企携多款云南特色商品亮相。云南酒类、咖啡、永生花、野生菌制品、鱼子酱等高原特色农产品引发采购商浓厚兴趣。通过现场品鉴、工艺展示等互动形式，高品质“云品”形象赢得法国客商的广泛赞誉。

(责编：苏缨翔、杨牧)