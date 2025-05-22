人民网迪拜5月21日电 （记者管克江）“数字杭州日暨第四届全球数字贸易博览会阿联酋专场推介会”21日在迪拜电子商务与移动支付零售展上举行。

中国驻阿联酋大使馆经商参赞朱炼致辞表示，中阿两国在数字经济领域的合作潜力巨大。阿联酋政府已表态将积极参与今年的第四届全球数字贸易博览会，中方欢迎阿方企业届时赴杭州共襄盛会，共谋发展。

活动现场一景。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿拉伯数字经济联盟主席阿里·胡里对当前阿拉伯国家与中国在数字经济领域的合作充满期待，表示杭州能够在加强阿中经济产业合作方面发挥更大作用。

杭州市钱塘区副区长潘伟红介绍了杭州在电子商务、人工智能和数字科技等领域的领先成果，并对钱塘区的投资环境做了推介。

来自杭州和阿联酋的四位专家围绕杭州数字经济的成功之道与阿联酋数字经济发展前景进行了分享。杭州高科技产品秀集中展示了11家来自国内企业的前沿科技成果：宇树科技的人形机器人、云深处科技的机器狗以及AI眼镜、混合现实眼镜和互动游戏等高科技产品，以“I LOVE HANGZHOU”为主题，通过字母创意串联各企业特色，呈现杭州作为“中国数字经济之都”的科技活力与创新实力。

与会嘉宾被中企机器人吸引。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

在第四届全球数字贸易博览会推介环节中，杭州会展集团详细介绍了将于杭州举办的第四届数贸会的相关情况，并邀请阿联酋当地企业家赴本次展会参展和观摩，并以此为平台，推动杭州与阿联酋两地的数字经济合作。

据介绍，本次活动由浙江省驻阿联酋（中东）商务代表处支持，杭州市商务局和投促局指导，中国工商银行迪拜国际金融中心分行、中国电信非洲中东分公司和杭州市会展集团联合主办，迪拜终介资本承办，共计有30家来自杭州和国内其他城市的数字经济类企业参加。

中外嘉宾交流。人民网 杰勒德·阿勒费尔摄

迪拜电子商务与移动支付零售展是中东地区规模最大的智能卡识别及支付展览会，共有750多家全球企业参加了今年的展会。

会上展示的电子支付机器人。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：苏缨翔、杨牧)