人民网记者 张志文

“在‘阿治曼2030愿景’框架下，我们积极向中国市场推介我们的经济和投资政策。”日前，阿联酋阿治曼商会总干事萨利姆·苏瓦迪接受人民网采访时表示，阿治曼酋长国对中国合作伙伴持开放态度，希望在先进技术、智能制造、清洁能源、未来城市、智能交通系统等关键领域吸引高质量投资。

阿联酋阿治曼商会总干事萨利姆·苏瓦迪。受访者供图

阿治曼酋长国位于阿拉伯联合酋长国西海岸，毗邻主要港口和机场，地理位置优越。苏瓦迪介绍，近年来，阿治曼与中国合作取得了长足发展，其中阿治曼中国城被认为阿联酋北部酋长国中最受欢迎的商业和零售目的地之一。中国港湾承建的阿治曼滨海路开发项目，为当地居民和游客打造了更加美丽舒适的海滨休闲区。

阿治曼自由区始建于1988年，阿治曼中国城设立于自由区内。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

苏瓦迪关注中国式现代化取得的发展成就，他表示，2024年中国国内经济生产总值首次突破130万亿元人民币，这一成就令人瞩目，体现出中国经济的强劲、韧性和多样性。“中国加大对创新和技术的投入力度，为各领域合作开辟了广阔前景。”

苏瓦迪表示，阿中关系已逾四十载，成为建立在相互尊重和共同利益基础上的合作典范。双边贸易额稳步增长，务实合作项目不断增多，进一步体现了这一长期关系的深度和韧性。“阿联酋是中国在阿拉伯世界最大的非石油贸易伙伴，这充分肯定了两国之间长期稳固的经济和战略关系。”

在阿治曼自由区一站式服务中心内，工作人员为客商办理业务。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

“阿联酋在连接亚洲、欧洲和非洲的陆海航线中发挥着核心作用，是共建‘一带一路’中积极且具有影响力的经济力量。”苏瓦迪指出，凭借其战略位置、发达的港口和完善的基础设施，阿联酋将携手推动高质量共建“一带一路”不断向前发展。

谈及中阿未来合作潜力，苏瓦迪认为，阿中两国在新兴或潜在领域的共同发展机遇巨大，数字化转型、以人工智能为代表的先进技术、智慧城市解决方案以及电子商务等都会成为双方进一步合作的增长点。“考虑到阿治曼的战略位置和独特的竞争优势，我们认为可再生能源、绿色产业、供应链和物流服务领域蕴藏着巨大的合作潜力。”他还指出，在教育、职业培训以及创业辅导等方面，阿治曼期待与有实力的中资机构开展更多合作。

苏瓦迪认为，应对全球性挑战的根本出路在于国际合作。“共建‘一带一路’倡议等中国倡议为实现全球经济一体化作出了表率，各方可以通过加强伙伴关系、交流专业知识和促进相互投资来共同为世界经济注入确定性。”

日前，阿治曼商会正在随团对中国进行访问，苏瓦迪相信，此访将进一步加强双方经贸关系，拓展在工业、科技和双边投资等领域的合作机遇。“我们希望此次访问能够促进企业和机构之间建立直接的合作伙伴关系，并进一步巩固阿联酋和阿治曼作为中方积极持久合作伙伴的地位。”

(责编：苏缨翔、杨牧)