外交部——

新华社北京5月21日电 （记者袁睿、刘杨）外交部发言人毛宁21日表示，美所谓“金穹”计划公然提出大幅增加外空作战手段，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，中方对此严重关切。

当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普宣布了在美建造“金穹”导弹防御系统计划的最新细节，披露该计划有250亿美元额外资金，3年后系统将投入使用，在陆地、海洋和太空部署尖端技术。中方对此有何评论？

毛宁说，所谓“金穹”计划，旨在构建不受任何约束的全球性、多层次、多领域导弹防御系统。该计划公然提出大幅增加外空作战手段，包括研发、部署轨道拦截系统，具有浓厚的进攻性色彩，违反《外空条约》倡导的和平利用原则，将加剧外空战场化和军备竞赛风险，动摇国际安全与军控体系。

毛宁表示，美国奉行“本国优先”，执迷于谋求自身绝对安全，违反“各国安全不受减损”的原则，损害全球战略平衡与稳定。中方对此严重关切。

“我们敦促美方尽早放弃发展和部署全球反导系统，以实际行动增进大国战略互信，维护全球战略稳定。”她说。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)