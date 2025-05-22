去年落户逾一千七百个外国直接投资项目，中企投资规模位列第三

本报记者 刘 赫

德国联邦外贸与投资署近期发布的《2024年外国企业在德国投资报告》显示，2024年共有1724个外国直接投资项目落户德国，外国企业在德投资总额达232亿欧元。报告同时显示，2024年中国企业在德国投资规模保持稳定，位列第三，仅略低于美国和瑞士。整体而言，在德外国企业对关键战略性行业的投资力度相对较大，对数字化、能源与原料、电子产品和自动化3个行业的合计投资量占2024年外国企业在德国投资总量的48%。

德国政府设立了多个经济园区和自由贸易区，实施税收优惠、简化审批流程、优化营商环境等政策措施积极吸引外资，还通过提供研发补贴和知识产权保护等鼓励企业进行技术和管理创新。德国联邦外贸与投资署首席运营官罗伯特·赫尔曼认为，稳定的政策框架、领先的创新能力和欧洲最大消费市场等优势，是德国保持较强外资吸引力的重要原因。

作为德国联邦政府对外贸易和对内引资的机构，德国联邦外贸与投资署专门为进入德国市场的外国公司提供咨询和支持，并协助在德成立的企业进入外国市场。一旦投资者明确在德国哪个联邦州投资，该机构会把相关咨询服务转交给相应的地方投资促进机构负责。招商引资是地方投资促进机构的主要工作内容之一。

德国是吸引较多中国企业投资的欧盟成员国。具体来看，中企去年在可再生能源领域继续保持活跃，投资项目数达31个，电子产品和自动化、交通与物流也是主要投资领域。从业务类型看，市场和销售类项目占比达41%，生产与研发类项目占26%。

“中国企业在德国继续投资了不少新项目。”报告撰写人、德国联邦外贸与投资署专家托马斯·博扬表示，中国位居德国投资主要来源国前列，德国也是中国在欧洲投资布局的最大受益方之一。他介绍，更多中企聚焦可再生能源、电池供应链、汽车、医疗技术、机器人等新兴领域，尤其是这些行业的软件解决方案。这种强劲的投资趋势不仅在德国存在，在世界各地也存在。

中德投资是双向的。中国德国商会近期对在华德资企业进行的调查显示，50%的企业计划未来两年增加在华投资，另有超1/3的受访企业加速在华本土化。今年4月，36家在华德企联合向当时即将上任的德国新政府提交了一份建议书，提出“德国要在经济上保持重要地位，需对中国加大投入，而非减少”。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 17 版）

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