打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第四届中国—中东欧国家博览会举行

预计达成从中东欧进口采购意向超100亿元

2025年05月22日05:40 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报宁波5月21日电  （记者顾春、刘军国）21日上午，记者从浙江省政府新闻办在宁波举行的新闻发布会上获悉：第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会于22日至25日在宁波举行，预计有1.5万多名专业观众参加，其中来自72个国家和地区的境外采购商超3000人，预计达成从中东欧进口采购意向超100亿元。

　　据了解，本届博览会贸易展览面积达8万平方米，分为中东欧展区和出口消费品展区。中东欧展区共设置4个板块，来自中东欧14国和英国、法国、德国等其他9个国家的435家企业参展，实现从中东欧向“中东欧+”的拓展。出口消费品展区有来自全国各地的1000多家企业参展，并首次设立“外贸优品中华行”展区。宇树科技等人形机器人企业也将亮相博览会。

　　本届博览会还以经贸活动为主线，设置11场重点活动，50场以上分行业、分国别的专场对接活动等，多层次挖掘合作机遇。

　　中国—中东欧国家博览会由浙江省人民政府、商务部主办，为增进中国市场对中东欧商品的了解、凝聚中国—中东欧国家合作共识等发挥了重要作用。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部