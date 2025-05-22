预计达成从中东欧进口采购意向超100亿元

本报宁波5月21日电 （记者顾春、刘军国）21日上午，记者从浙江省政府新闻办在宁波举行的新闻发布会上获悉：第四届中国—中东欧国家博览会暨国际消费品博览会于22日至25日在宁波举行，预计有1.5万多名专业观众参加，其中来自72个国家和地区的境外采购商超3000人，预计达成从中东欧进口采购意向超100亿元。

据了解，本届博览会贸易展览面积达8万平方米，分为中东欧展区和出口消费品展区。中东欧展区共设置4个板块，来自中东欧14国和英国、法国、德国等其他9个国家的435家企业参展，实现从中东欧向“中东欧+”的拓展。出口消费品展区有来自全国各地的1000多家企业参展，并首次设立“外贸优品中华行”展区。宇树科技等人形机器人企业也将亮相博览会。

本届博览会还以经贸活动为主线，设置11场重点活动，50场以上分行业、分国别的专场对接活动等，多层次挖掘合作机遇。

中国—中东欧国家博览会由浙江省人民政府、商务部主办，为增进中国市场对中东欧商品的了解、凝聚中国—中东欧国家合作共识等发挥了重要作用。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)