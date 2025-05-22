打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

首届中亚汉学大会在阿拉木图举行

2025年05月22日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社阿拉木图5月21日电  （记者郑钰）首届中亚汉学大会21日在哈萨克斯坦阿拉木图举行。150余名来自中国及中亚各国的专家学者通过线上线下结合的方式参会，共同探讨中亚汉学现状与发展前景，加强中国与中亚国家间学术交流。

　　哈萨克斯坦议会上院议长阿希姆巴耶夫在贺信中表示，中国是中亚地区最重要的合作伙伴之一。中亚与中国的合作涵盖了从基础设施、贸易、教育、科学和文化等广泛领域。因此，此次大会作为中亚与中国专家学者互动交流的平台，其发展具有特殊意义。

　　阿拉木图市汉学家协会主席迪娜拉·道延表示，全面研究中国的语言文化、历史和现代发展趋势以及中国在国际政治中的地位，对中亚国家来说意义重大。

　　本届汉学大会由哈萨克斯坦“一带一路”科学与教育中心、北京语言大学世界汉学中心和阿拉木图市汉学家协会联合主办。大会下设汉学在中国—中亚合作中的作用、中亚地区汉语教学和中亚地区汉语言文学研究三个专题论坛。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部