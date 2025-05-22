本报北京5月21日电 （记者罗珊珊）商务部21日对外发布，5月20日，中国—东盟经贸部长特别会议以线上方式举行，双方经贸部长共同宣布全面完成中国—东盟自贸区3.0版谈判。

商务部有关负责人介绍，3.0版将发出维护自由贸易与开放合作的强音。中国与东盟互为最大贸易伙伴和重要投资伙伴，均是经济全球化和多边主义的坚定支持者。3.0版建设作为双方经贸合作的优先事项，是双方共同维护和深化自由贸易的标志性成果。在全球经贸面临重大挑战的形势下，双方全面完成谈判，顺应了世界发展大势，彰显了自由贸易与开放合作的强大生命力，将为区域和全球贸易注入更大确定性，为各国坚持开放包容、合作共赢发挥引领示范作用。

据介绍，3.0版将打造包容、现代、全面、互利的自贸协定。3.0版包含数字经济、绿色经济、供应链互联互通、标准技术法规与合格评定程序、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、竞争和消费者保护、中小微企业、经济技术合作等9个新增章节，有利于双方在新形势下推进更宽领域、更深层次的区域经济一体化，将有力促进双方产供链深度融合。

《 人民日报 》（ 2025年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)