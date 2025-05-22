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刘国中出席第七十八届世界卫生大会并致辞

2025年05月22日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报日内瓦5月21日电  （记者刘赫）2025年5月20日，中共中央政治局委员、国务院副总理刘国中应邀出席在瑞士日内瓦举行的第七十八届世界卫生大会并在高级别欢迎仪式致辞。

　　刘国中表示，五年前，习近平主席在第七十三届世卫大会上呼吁各国携起手来，共同构建人类卫生健康共同体。中国以实际行动坚定履行这一承诺。中国抗击新冠疫情的作用和贡献是国际社会公认的。当前，面对单边主义和强权政治冲击，全球公共卫生安全面临重大挑战。只有守望相助、风雨同舟，人类才能共创健康世界。

　　刘国中强调，中国始终坚持人民至上、生命至上，实施健康优先发展战略，积极参与全球卫生治理，推动构建人类卫生健康共同体。国际社会应坚持多边主义，坚定支持世卫组织在全球公共卫生治理中发挥领导协调作用；应坚持公正合理，坚定支持发展中国家在公共卫生安排、疫苗分配、技术转让等方面的合理诉求；应坚持开放创新，抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，深化卫生领域创新合作。

　　世界卫生大会是世界卫生组织最高决策机构，来自100多个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表以及国际组织负责人出席大会。安哥拉总统、克罗地亚总理、联合国秘书长等多国领导人和国际组织负责人在大会高级别欢迎仪式致辞。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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