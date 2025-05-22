打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅谈中阿巴三方外长会晤成果

2025年05月22日05:38 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京5月21日电  5月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在京主持中国—阿富汗—巴基斯坦三方外长非正式会晤，巴基斯坦副总理兼外长达尔、阿富汗代理外长穆塔基出席。三国外长积极评价中阿巴三方对话取得的成果，就进一步挖掘三方机制潜力、推进互利合作友好深入交换了意见。

　　王毅梳理总结了会议成果，主要有以下七点：

　　一是增进政治互信，坚持睦邻友好。中方支持阿巴两国走符合本国国情的发展道路，支持阿巴维护主权、安全和民族尊严。

　　二是发挥中阿巴三方外长对话机制作用，尽早在喀布尔举办第六次中阿巴三方外长对话。

　　三是密切交往，加强外交联系。阿巴明确表示愿提升外交关系水平，原则同意尽快互派大使，中方对此表示欢迎，并愿继续为阿巴关系改善提供帮助。

　　四是深化共建“一带一路”合作，推动中巴经济走廊向阿延伸，加强地区互联互通网络建设。

　　五是推进务实合作，拓展合作领域，提升合作水平。中巴支持阿重建发展，愿扩大同阿贸易往来，帮助阿增强自主发展能力。

　　六是反对一切形式的恐怖主义，开展执法安全合作，携手打击各自关切的恐怖势力，警惕防范外部势力干涉地区国家内政。

　　七是维护地区和平稳定，努力为各自发展振兴营造良好外部环境。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月22日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部