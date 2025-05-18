人民网伦敦5月17日电（徐量）由国家电影局与北京国际电影节组委会办公室共同主办的“天坛映像全球巡展·伦敦站”近日在位于东伦敦的创世纪电影院正式拉开帷幕。此次展映活动精选六部近年来在北京国际电影节备受关注的中国影片，向英国观众展示中国当代电影创作的丰富面貌与人文温度。

天坛映像全球巡展走进伦敦。杨浩鹏摄

展映影片包括：《云霄之上》《妈妈！》《消失的她》《白塔之光》《朝云暮雨》以及《走走停停》。题材涵盖家庭伦理、社会现实、心理悬疑与都市生活，风格多元，视角鲜明，充分体现了近年来中国电影人在内容和形式上的不断探索。

在首场放映后，不少观众对影片表达了积极的反馈。一位伦敦观众艾莫利在观影后表示：“《走走停停》很有生活气息，也很幽默，完全超出我的预期。”另一位中国留学生王曼则提到，《妈妈！》让她“忍不住落泪”，“母女间的情感描写真实而克制，看的时候很容易被带入。”

备受瞩目的《消失的她》也引发观众热议，不少人称其为“剧情紧凑、充满悬念”，不仅有类型片的娱乐性，也有现实意义的探讨。另有英国观众表示：“我没想到一部中国悬疑片能有这样的节奏感，完全吸引了我。”

英国观众观看巡展影片。杨浩鹏摄

影片《朝云暮雨》以一位出狱女子与一位中年鳏夫之间的微妙关系为线索，探讨了自由、尊严与重新开始的可能性，其沉静克制的叙事风格打动了不少英国观众。一位现场的伦敦观众安迪表示：“这是一部安静却力量十足的电影，结尾那一刻让我不禁落泪。”也有观众称，《朝云暮雨》让他们“思考了社会对出狱者的偏见，以及一个人能否真正获得第二次机会，更重要的是展现出了人性的真诚和美丽”。

《朝云暮雨》放映前，观众前同主办方互动。杨浩鹏摄

此次伦敦站活动，是北京国际电影节“天坛映像全球巡展”项目的一部分。主办方希望借由优秀的中国电影作品，与国际观众建立起跨越语言与文化的共鸣。

天坛映像全球巡展·伦敦站放映现场。杨浩鹏摄

过去几年，北京国际电影节持续推动中外电影交流，不仅引进大量海外佳作，也致力于将中国电影带到全球更广阔的舞台。

展映活动还配有映后对谈、观众互动等环节，为英国观众提供深入了解中国电影的机会。

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