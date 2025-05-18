人民网开罗5月17日电（记者黄培昭）当地时间5月17日，第二十四届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及大区赛暨2025年埃及“巨石杯·汉语桥”中文比赛和颁奖典礼在埃及开罗成功举办。本次比赛由中国驻埃及大使馆主办，“汉语桥”俱乐部（开罗站）承办。中国驻埃及大使馆公使衔参赞卢春生，中国教育部中外语言交流合作中心副主任刘剑青，埃及留华校友会主席纳赛尔，以及来自埃及高校孔子学院和孔子课堂中外方院长，埃及高校中文系主任、参赛选手、指导老师和中文系学生，在埃国际中文教育志愿者及公派教师等300余人出席活动。

“汉语桥”俱乐部（开罗站）主席徐彦禾致欢迎辞，肯定选手们的参赛热情，表示希望所有中文学习者用语言探索世界，打破文化壁垒，书写中埃友好的青春华章。巨石集团埃及有限公司总经理马新耀表示，巨石愿以企业力量，支持更多埃及青年通过学习中文，探索中国科技的创新密码，让中文成为中埃友谊的纽带，让文化的交融激发出创新的火花。

颁奖典礼上，中国教育部中外语言交流合作中心副主任刘剑青致辞表示，埃及自2002年首次举办“汉语桥”比赛以来，已有43名优秀选手走向“汉语桥”全球总决赛的舞台，上千名埃及青少年踏上“汉语桥”之旅，学习中文、走近中国，亲眼见证中国的发展进步、繁荣富强、开放包容、和平稳定。刘剑青欢迎更多埃及青年到中国走一走、看一看，为促进中埃两国人文交流、民心相通，推动世界多元文明互学互鉴和构建人类命运共同体贡献自己的力量。

本届比赛共吸引来自埃及24所高校共30名选手参赛。选手们根据自己大学所在领区分别参加开罗赛区或亚历山大赛区预赛，通过中文笔试和才艺展示两项内容的比试决出12名选手晋级大区赛。大区赛分为主题演讲、知识问答和才艺展示三个环节，选手们通过热情洋溢和充满自信的表现，展现出扎实的中文语言能力和丰富的中国国情知识，充分体现了埃及中文学习者对中文和中华文化的热爱与深情。

据悉，目前埃及已在30所高校的文学院和语言学院共开设32个中文专业，21所公立中学开设中文第二外语选修课。

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