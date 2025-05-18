美国新一届政府上台以来，关税政策带来的负面影响超出市场预期，不仅给美国经济带来更多麻烦，也给全球经济带来更多不确定性。

近日，德国集装箱航运巨头赫伯罗特公司首席运营官马克西米利安·罗特科普夫在接受总台记者采访时表示，美国关税政策给公司运营带来了很多不确定性。同时他强调，中国是全球集装箱航运最重要的市场。

赫伯罗特公司首席运营官 马克西米利安·罗特科普夫：我们刚公布了一季度数据，开局良好，然而今年的不确定性太多了，关税政策还有地缘政治危机都会对行业产生重大影响，而且对整个全球经济也是如此，不确定性明显增加了。

中国是全球集装箱航运最重要的市场

2024年赫伯罗特与两家中国造船厂签订了24艘集装箱船供应合同。马克西米利安·罗特科普夫表示，之所以选择中国公司，是综合考虑了质量、设计和价格等因素的结果。他强调，尽管不确定性增加，但不论当前还是今后，中国依然是全球集装箱航运最重要的市场。

赫伯罗特公司首席运营官 马克西米利安·罗特科普夫：去年我们和两家中国造船厂签订了24份新船订单，（我们）对中国船厂的质量、设计和可用性非常满意。同时我们也看到，从中国前往欧洲，前往世界各大市场，发往拉美、非洲的需求非常强劲，中国依然是全球集装箱航运最重要的市场。

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