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美国企业掀起“抢运潮”的背后尽显焦虑

2025年05月18日10:08 | 来源：央视网
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　　央视网消息：关税窗口期，美国企业掀起“抢运潮”，一船难求情景再现。现金流压力、物流成本的增加，对供应链稳定带来哪些挑战？来看相关报道。

　　英国《金融时报》：抢运背后尽显焦虑

　　中美为关税按下90天“暂停键”，美国出现“抢运潮”现象，不少零售商提前备货。当前，美国经济政策不确定性指数飙升，远超疫情期间创下的高点。这些策略对美国企业造成极大的损害，企业无法预测未来进口关税变动，难以调整投资及供应链。众多公司不得不选择下调销售和利润预期。文章指出，只有政策稳定，美国经济才能回归最佳活力状态。

　　美国《纽约时报》：囤货给企业带来现金流压力

　　最新报告显示，4月份，全美小企业乐观程度指数连续第四个月下降。与大型零售商相比，依赖从中国进口的小企业利润率相对较低，依旧无力承受已经大幅调降的关税。企业成本在上升，销售额却在下降。为年底销售旺季备货的现金流压持续攀升，他们只能放弃推出新产品、砍掉低价产品、并考虑裁员。这意味着，可支配收入较低的消費者将面临最严重的商品短缺问题。

　　路透社：跨境贸易是大趋势

　　美国企业备货时间紧张，夏季和返校季商品的订单难以完全保障，数百家公司同时抢运货物可能导致港口拥堵。分析称，这场关税博弈体现出全球经济的深度融合。尽管地緣政治充满不确定性，但跨境贸易的大趋势，以及中美经济的互补性仍在发挥作用。随着国际海运价格飙升，部分航线集装箱告急，全球供应链或陷入新一轮动荡，对价格和生产造成持久且深远的影响。

　　美国有线电视新闻网：不确定性是最大挑战

　　美国一开始抡起“关税大棒”，有意削弱中国在全球产业链中的核心地位，结果是扰乱供应链，推高贸易成本，对通货膨胀构成压力。中美寻求通过对话缓和紧张局势，凸显双方对市场的重新考量。文章称，初始关税造成的市场混乱与货运波动仍未消散。从“停航潮”到“抢运潮”，激增与骤降都不利于产业链、供应链稳定。贸易环境改善程度取决于后续政策走向。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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