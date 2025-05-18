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庆祝世界反法西斯战争胜利80周年系列活动在柏林举行

2025年05月18日10:04 | 来源：人民网-国际频道
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人民网柏林5月17日电（记者刘仲华）为庆祝世界反法西斯战争胜利80周年，德国柏林日前举办了系列展览、音乐会、戏剧和主题论坛等文化和艺术活动，表达社会各界对战争的反思和对胜利的庆祝。

图为观众们在卡尔霍斯特纪念馆内参观。人民网 肖晶摄

图为观众们在卡尔霍斯特纪念馆内参观。人民网 肖晶摄

1945年5月8日，纳粹德国在柏林正式签订投降书，宣布无条件投降。柏林卡尔霍斯特纪念馆是纳粹德国签订投降书的原址。今年5月8日当天，该纪念馆举行了图片展、实物展、影像展和骑行等一系列活动，吸引了来自德国和世界各地的数千民众。该馆馆长尤尔格·莫雷表示，不断地审视和反思历史，尤其是大力推广对年轻人的普及教育，仍然是德国重要的历史责任。

图为勃兰登堡门前，市民们在参观历史图片展。人民网 肖晶摄

图为勃兰登堡门前，市民们在参观历史图片展。人民网 肖晶摄

柏林勃兰登堡门前，为期一周的特别露天展“终于和平了”展示了纳粹德国宣布投降前后的历史图片，重点关注盟军解放欧洲及战争胜利的影响，表达了德国对战争罪行的深度反思和对和平的美好向往。

图为游客们在参观柏林"恐怖地形图"纪念馆。人民网 肖晶摄

图为游客们在参观柏林"恐怖地形图"纪念馆。人民网 肖晶摄

柏林“恐怖地形图”纪念馆原址为纳粹“盖世太保”（国家秘密警察）组织总部，该馆以时间和空间为序，揭露了“盖世太保”组织和纳粹党卫军在1933-1945年期间在德国和欧洲各地犯下的种种恐怖暴行和反人类罪。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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