推介会现场。南非贵州商会供图

人民网约翰内斯堡5月17日电（刘畅） 14日，中国（贵州）—南非（约翰内斯堡）经贸文旅推介会在约翰内斯堡成功举办。贵州省人大常委会副主任，省总工会主席桑维亮、中国驻约翰内斯堡总领事潘庆江、南非豪登省议会议长莫罗克妮·莫苏皮耶、南非副总统特别经济顾问加迪贾·布朗、南非前驻华大使谢胜文等出席会议并致辞。会议由贵州省人大外事侨务委员会副主任委员马宁主持。

推介会现场。南非贵州商会供图

会上，贵州省人大常委会党组成员李三旗作贵州省文旅推介，贵州省商务厅总经济师、开放型经济发展处处长向强作贵州省经贸推介。

与会嘉宾走访特色展台。南非贵州商会供图

会议通过领导致辞、宣传推介、展示展演、交流洽谈等方式，介绍了贵州经济社会发展情况，以及贵州与南非和其他非洲国家贸易投资、文化旅游合作情况，展现了以高水平开放推动高质量发展的愿望和决心，表达了贵州与国际经贸文旅交流合作的良好前景和真切期望。通过此次推介会，建立了地方政府、企业、商协会之间的沟通联系机制，大家充分认识到贵州省与南非合作基础良好，市场互补性强，发展前景巨大，希望能够借此次活动为契机在文旅、经贸、能源等领域加强交流、增进友谊，共谋合作商机，促进互利共赢。

与会嘉宾走访展台。南非贵州商会供图

活动还邀请到南非西北省副省长马多达·桑巴塔、非洲联盟主席乔治·塞布勒拉、南非国会议员玛丽亚姆·贝贝·穆罕默德、巴基斯坦驻南非大使法哈德·阿姆贾德等来自约翰内斯堡以及南非各地的政府部门、商协会、企业界的代表、在南非中资企业、商协会代表近二百人出席了本次推介会。与会者表示此次活动，是近年来贵州在约翰内斯堡开展的规模较大的一次推介会，参加人员层次高、活动交流发言精彩、合作发展愿景强烈，希望能够借此推动中南关系的近一步发展。

与会嘉宾合影。南非贵州商会供图

(责编：曹欣悦、杨牧)