人民网曼谷5月17日电（记者简承渊）“贵州，地处中国西南腹地，拥有诸多世界级的自然珍宝和文化瑰宝，是中国世界自然遗产地最多的省份，世界前100座高桥有近一半在贵州。”

“贵州文化旅游业呈现良好发展态势，被国际知名刊物《纽约时报》《孤独星球》等推荐为全球最值得到访的旅游目的地之一。”

“期待各位成为‘多彩贵州全球合伙人’，共享发展机遇，共创美好未来！”

洽谈活动现场。主办方供图

5月16日，在泰国曼谷举行的中国（贵州）—泰国文旅洽谈会上，贵州省代表团向泰国朋友热情推介贵州。

洽谈会上，贵州代表团介绍了贵州文化旅游产业发展情况，希望通过交流，与泰国有关机构、文旅企业、协会组织，持续深化资源互推、客源互换、文旅人才培养方面的合作。

泰国旅游观光协会会长徐佩山回忆了他去年第一次去贵州时的场景，从黄果树大瀑布到西江千户苗寨，他表示贵州的每一个景点都具有独特的魅力；酸汤鱼、茅台酒等更是令人回味无穷。

泰国旅行商安查娜·拉克凯瑞在分享中赞美了贵州深厚的历史底蕴、多彩的民族文化和秀美的自然风光。她表示，文化是旅游不可分割的一部分，旅游亦是文化交流的重要方式。旅游的力量不仅在于经济推动，更在于搭建文化、人民和国家之间的桥梁。她希望以本次洽谈会作为贵州与泰国深化合作的契机和新起点，推动双方互相学习、分享经验、共同开发更多合作项目。

交流对接推动形成一项项务实成果。

签约现场。主办方供图

在双方共同见证下，贵州省旅行协会与泰国观光协会、贵州旅行协会入境旅游分会与泰国出境旅行社协会签署了合作协议，将在建立交流机制、共享信息资源、加强业务合作方面进行合作。

在泰国期间，贵州省代表团还与泰国国家旅游局局长、曼谷市市长及泰方政府官员进行了会见交流。

贵州省代表团向泰方介绍了贵州经济社会发展以及文化旅游发展情况，泰国国家旅游局、曼谷市对贵州文旅、大数据、新能源产业等的发展表现出极大兴趣，表达了与贵州开展合作的意愿。

泰国国家旅游局积极回应贵州代表团提议，对共同开拓客源市场，共同打造串联贵州—广东—广西—云南—港澳—曼谷的“世界精品旅游之弧”（彩虹旅游联盟）等合作表达浓厚兴趣，愉快地接受了贵州发出的加入国际山地旅游联盟、参加2025国际山地旅游联盟年会的邀请。曼谷市政府与贵州共同明确了接下来在共同开发文旅资源、联动开展文旅宣传、开拓客源方面的具体对接人员，持续推动合作。

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