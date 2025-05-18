新华社北京5月18日电 俄罗斯和乌克兰16日在土耳其重启关于和平解决俄乌冲突的直接谈判。鉴于谈判未能取得突破性进展，乌克兰及欧洲主要国家领导人试图与美国总统特朗普协调立场。特朗普17日说，他19日将分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通话，敦促双方达成停火。

5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

谈判未实现突破

俄罗斯和乌克兰代表团16日在土耳其伊斯坦布尔举行双方三年多来的首次直接谈判。双方就互换1000名战俘达成共识，同时“原则上”愿意继续接触和谈判。

谈判结束后，乌克兰代表团团长、乌国防部长乌梅罗夫对媒体表示，双方讨论了停火和两国领导人举行会晤等问题。俄罗斯总统助理、俄方代表团团长梅金斯基发表声明说，俄方对谈判结果总体满意，对于乌方提出的领导人举行直接谈判，俄方“已经知悉”。

分析人士认为，俄乌时隔三年多再次直接对话，对于政治解决乌克兰危机具有一定意义，但俄乌在短期内实现停火并不容易，同时双方在核心关切问题上的分歧依然难解。

乌克兰政治专家费先科指出，本轮谈判没有取得突破性进展在意料之中，但两国谈判进程得以继续，仍是双方实质性磋商迈出的艰难一步。

俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基说，这次谈判“朝着和平解决冲突迈出一步”，但期望谈判立即取得重大突破并不现实。

这是4月21日在俄罗斯首都莫斯科拍摄的克里姆林宫。新华社记者曹阳摄

拉夫罗夫：美国发挥了积极作用

据俄罗斯外交部网站17日发布的消息，俄外交部长拉夫罗夫当天应约与美国国务卿鲁比奥通电话，双方就俄罗斯和乌克兰代表团16日在伊斯坦布尔举行的谈判交换了意见。

消息说，鲁比奥对俄乌双方就交换被俘人员达成协议、以及约定针对“通往停战之路的必要条件准备各自看法”表示欢迎。他还强调，美方愿继续协助寻找解决问题方案。

拉夫罗夫表示，美国发挥了积极作用，促使乌方最终接受了俄总统普京关于在伊斯坦布尔恢复谈判的提议。俄罗斯准备在这一背景下同美方继续协同工作。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫17日在莫斯科对媒体表示，俄乌目前首先要做的是交换停火条件主要清单。谈及俄乌总统是否将举行会晤时，佩斯科夫指出，这一会晤在俄乌代表团达成特定协议的工作取得成果后才是“有可能的”。

特朗普：将敦促双方达成停火

美国总统特朗普17日在社交媒体上发文说，他19日将分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通话，敦促双方达成停火。

特朗普说，他将在19日上午先和普京通话，话题将包括停止俄乌冲突和贸易问题。之后，他将与泽连斯基通话，并随后与泽连斯基一起同北约各成员国进行会谈。

特朗普写到：“希望这将是富有成效的一天，停火能够实现”。

俄乌能否通过谈判达成停火共识，是各方关注的重点。伊斯坦布尔谈判前，乌方在欧洲和美国支持下提议自12日起实施至少30天的全面无条件停火，俄方则表示停火只是给乌克兰提供喘息机会，以便乌恢复军事能力继续与俄对抗。

分析人士指出，俄乌在停火条件、部分土地归属、乌是否加入北约等核心问题上依然存在难以弥合的分歧，实现停火乃至持久和平依然道阻且长。（记者：栾海、高山、王腾飞、刘磊、江宥林）

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