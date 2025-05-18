新华社地拉那5月17日电 记者手记丨欧洲政治共同体领导人会议折射多重挑战

新华社记者康逸 林浩 殷晓圣

第六届欧洲政治共同体领导人会议16日在阿尔巴尼亚首都地拉那的大雨中拉开帷幕。阿尔巴尼亚总理拉马手持藏蓝色雨伞、佩戴印有欧洲政治共同体标志的领带，在被大雨打湿的红毯上热情迎接前来参加会议的领导人。然而，摆在欧洲面前的经济安全、移民等一系列问题犹如乌云，一时间尚难以消散。

本届会议以“新世界中的新欧洲：团结、合作、联合行动”为主题。然而“团结”口号难掩现实裂痕：当前复杂的地缘政治环境加剧了欧盟的安全与防务压力，也同时考验着欧洲整体协作能力。

当前欧洲经济面临新的风险。美国新一轮关税政策对欧洲维持经济增长和提升竞争力构成挑战，欧盟与美国就相关问题的谈判尚未取得突破性进展。目前，欧盟面临美国对钢铁、铝和汽车征收25%的进口关税，以及对几乎所有其他商品征收10%的“基准关税”。美国此前宣布将对欧盟征收20%所谓“对等关税”，后给予90天暂缓期。

欧洲对外关系委员会高级政策研究员阿加特·德马雷说，对美国来说，无论是在贸易、防务领域还是在其他领域，欧洲都不是优先事项。市场研究机构凯投宏观也警告说，欧盟对美存在巨大的货物贸易顺差，欧盟内部难以达成共识，因此欧美在关税问题上更难达成协议。

移民问题是另一个挑战。目前相关问题已拓展至合法迁移路径、与移民来源国和过境国的合作、移民“武器化”现象等更广泛的层面。与会各方的分歧突出，在是否同意设立海外遣返中心、是否为接纳更多青年人提供更多便利等方面难以达成一致。

由法国总统马克龙提议建立的欧洲政治共同体，为欧盟国家与非欧盟国家和地区领导人提供了定期会晤的平台。然而，分析人士指出，欧洲政治共同体没有常设秘书处，每次会议也不发布官方宣言，非正式的机制提供了一个低风险、高灵活性的交流空间，但若无法产生具体政治效力或成果，反而会成为其短板。欧洲政策中心认为，如不改革，欧洲政治共同体将逐渐失去意义。

本届欧洲政治共同体领导人会议在地拉那斯坎德培广场临时搭建的建筑内举行，内部贴满了阿尔巴尼亚儿童绘制的关于欧洲未来图景的画作。拉马告诉与会者：“学会用未来的眼光来看待过去，而不再用过去的眼光去审视未来。”的确，眼下如何更好应对当前挑战，处理好内部分歧，实现战略自主，将更多考验欧洲国家的政治智慧和决心。

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