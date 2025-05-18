打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄青少年作品获“上合正青春”短视频大赛奖项

2025年05月18日09:29 | 来源：新华网
小字号

　　新华社符拉迪沃斯托克5月17日电（记者陈畅）“上合正青春”短视频大赛颁奖仪式17日在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行，20件来自俄罗斯大学生和中学生的作品获奖。

　　比赛由中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆主办，3月10日启动，旨在为俄罗斯青少年搭建平台，加深对上合组织的认识。俄滨海边疆区、萨哈林州、堪察加边疆区、楚科奇自治区和马加丹州等地大学生和中学生以个人、组队等形式参赛，通过视频作品表达俄罗斯年轻一代对上合理念的理解。比赛设“优秀潜力奖”“优秀人气奖”“优秀传播奖”“优秀创意奖”以及最高奖项“上合之星奖”。

　　中国驻符拉迪沃斯托克总领馆代总领事王军在颁奖仪式上说，上海合作组织不仅是文明互鉴的重要平台，也是相互交流、取长补短的重要舞台。本次大赛是中俄人文交流的重要形式，涌现出诸多优秀作品。

　　楚科奇自治区中学生鲁萨科娃、萨哈林州中学生洛博达、堪察加边疆区彼得罗巴甫洛夫斯克市第45中学“少年外交官小队”赢得“上合之星奖”。他们将获得赴华交流机会。

　　洛博达对记者说，自己对中国文化很感兴趣，这次比赛获得“上合之星奖”，能有机会去中国亲身体验，她充满期待。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部