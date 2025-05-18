新华社符拉迪沃斯托克5月17日电（记者陈畅）“上合正青春”短视频大赛颁奖仪式17日在俄罗斯远东城市符拉迪沃斯托克举行，20件来自俄罗斯大学生和中学生的作品获奖。

比赛由中国驻符拉迪沃斯托克总领事馆主办，3月10日启动，旨在为俄罗斯青少年搭建平台，加深对上合组织的认识。俄滨海边疆区、萨哈林州、堪察加边疆区、楚科奇自治区和马加丹州等地大学生和中学生以个人、组队等形式参赛，通过视频作品表达俄罗斯年轻一代对上合理念的理解。比赛设“优秀潜力奖”“优秀人气奖”“优秀传播奖”“优秀创意奖”以及最高奖项“上合之星奖”。

中国驻符拉迪沃斯托克总领馆代总领事王军在颁奖仪式上说，上海合作组织不仅是文明互鉴的重要平台，也是相互交流、取长补短的重要舞台。本次大赛是中俄人文交流的重要形式，涌现出诸多优秀作品。

楚科奇自治区中学生鲁萨科娃、萨哈林州中学生洛博达、堪察加边疆区彼得罗巴甫洛夫斯克市第45中学“少年外交官小队”赢得“上合之星奖”。他们将获得赴华交流机会。

洛博达对记者说，自己对中国文化很感兴趣，这次比赛获得“上合之星奖”，能有机会去中国亲身体验，她充满期待。

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