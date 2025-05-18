新华社万象5月17日电（记者赵旭 马淮钊）中国电信与老挝通信有限公司（ETL）16日在老挝首都万象举办天通-手机直连卫星业务发布会，标志该业务正式落地老挝。

中老政府、企业界和卫星产业链相关代表出席发布会。会上，中国电信卫星公司与ETL签署相关合作协议，双方将共同实现卫星通信技术在老挝境内的便利化应用。

中国电信主要介绍了在天地一体融合创新应用方面的探索实践、天通卫星国际化运营领域的当前进展与后续规划。ETL介绍了手机直连卫星落地老挝的资费和应用场景，表示将努力打破老挝地理环境对传统通信网络的限制，让卫星通信更加普惠。华为和中兴作为产业链代表，通过图文展示了卫星通信应用的终端解决方案和具体方式。

老挝技术与通讯部频谱司司长宋鹏致辞时表示，衷心希望老中双方继续深化合作，让人民享有更为便捷的通信服务。

中国工业和信息化部国际经济技术合作中心副主任朱刚表示，天通-手机直连卫星业务在老挝落地将推动中老两国之间信息通信领域的合作不断深化，搭建中老合作共赢的桥梁。

中老双方还共同启动“天通卫星百村通”计划，将通过卫星通信服务全面提升老挝偏远村庄应急通信保障能力。

据介绍，天通卫星系统是中国自主建设的卫星移动通信系统，广泛应用于应急通信、海洋通信以及偏远地区的通信保障。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)