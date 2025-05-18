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国际观察丨俄乌时隔三年再谈判：迈出艰难一步 未实现突破

2025年05月18日09:27 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔5月17日电　题：俄乌时隔三年再谈判：迈出艰难一步　未实现突破

　　新华社记者王腾飞　刘磊　江宥林

　　俄罗斯和乌克兰代表团16日在土耳其伊斯坦布尔举行双方三年多来的首次直接谈判。双方就互换1000名战俘达成共识，同时“原则上”愿意继续接触和谈判。

　　分析人士认为，俄乌时隔三年多再次直接对话，对于政治解决乌克兰危机具有一定意义，但俄乌在短期内实现停火并不容易，同时双方在核心关切问题上的分歧依然难解。

　　迈出艰难一步

　　这场受到各方高度关注的谈判由土耳其外交部长费丹主持，持续近2个小时。英国广播公司摄影记者在现场看到，谈判开始时双方代表没有握手。

　　2025年5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

　　2025年5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

　　谈判结束后，乌克兰代表团团长、乌国防部长乌梅罗夫对媒体表示，双方讨论了停火和两国领导人举行会晤等问题。俄罗斯总统助理、俄方代表团团长梅金斯基发表声明说，俄方对谈判结果总体满意，对于乌方提出的领导人举行直接谈判，俄方“已经知悉”。

　　俄乌代表团还确认，双方已同意近期交换1000名被俘人员。据多家媒体报道，这将是自2022年2月乌克兰危机升级以来双方最大规模的一次战俘交换。

　　费丹在会后表示，俄乌此次达成换俘共识是“建立信任措施”，同时俄乌双方都表示原则上愿意继续进行接触谈判。

　　乌克兰政治专家费先科指出，本轮谈判没有取得突破性进展在意料之中，但两国谈判进程得以继续，仍是双方实质性磋商迈出的艰难一步。

　　俄罗斯国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席列昂尼德·斯卢茨基说，这次谈判“朝着和平解决冲突迈出一步”，但期望谈判立即取得重大突破并不现实。

　　停火分歧犹在

　　俄乌能否通过谈判达成停火共识，是各方关注的重点。谈判前，乌方在欧洲和美国支持下提议自12日起实施至少30天的全面无条件停火，俄方则表示停火只是给乌克兰提供喘息机会，以便乌恢复军事能力继续与俄对抗。

　　目前各方披露的消息显示，俄乌在停火协议方面进展有限。梅金斯基在会后说，双方商定将提交各自对未来停火的详细建议。路透社援引一名匿名乌克兰代表团成员的话报道，俄方在谈判中提出，停火的前提条件应该包括乌军从部分土地上撤军，遭到乌方拒绝。

　　乌克兰在会后继续寻求通过欧美向俄方施压。乌总统泽连斯基同法国、英国、德国和波兰领导人一起，与美国总统特朗普通电话。乌政府发言人说，泽连斯基在通话中要求，如果俄罗斯继续拒绝停火，需对俄“强力”制裁。法国总统马克龙表示，欧洲正与美国一起准备对俄的新一轮制裁。

　　2025年3月26日，法国总统马克龙（中左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者高静摄

　　2025年3月26日，法国总统马克龙（中左）在巴黎总统府爱丽舍宫迎接到访的乌克兰总统泽连斯基。新华社记者高静摄

　　俄罗斯政治观察人士德米特里·索洛尼科夫认为，这次谈判再次体现出，双方对于“先停火还是先谈判”的分歧没有改变。乌克兰希望先实现停火，以便获得喘息机会、增加武器供应，然后双方再谈判；俄罗斯则坚持先谈判然后才可能停火的立场，以保持对乌方的军事压力。

　　关键问题难解

　　分析人士指出，从谈判前俄乌双方就已暴露出的各种分歧看，这次谈判没有取得突破性进展并不意外。俄乌在停火条件、部分土地归属、乌是否加入北约等核心问题上依然存在难以弥合的分歧，实现停火乃至持久和平依然道阻且长。

　　这是2025年3月11日在俄罗斯莫斯科州东南部拍摄的受损住宅楼。俄罗斯国防部11日在其社交媒体官方频道发布消息说，俄防空部队一夜之间击落337架乌克兰无人机。新华社记者白雪骐摄

　　这是2025年3月11日在俄罗斯莫斯科州东南部拍摄的受损住宅楼。俄罗斯国防部11日在其社交媒体官方频道发布消息说，俄防空部队一夜之间击落337架乌克兰无人机。新华社记者白雪骐摄

　　费先科认为，只要美国方面持续支持谈判，乌方就不会放弃谈判，接下来乌方预计会和美国进一步协调立场。美总统特朗普15日称，在他与俄总统普京会面前，俄乌和谈不会取得重大进展。

　　俄新社的报道说，俄方的关键诉求在于让西方放弃把乌克兰“欧洲化”的企图，只有当乌方愿意讨论这一议题时，双方的谈判才会有实质性进展。至于美欧制裁，不会成为俄罗斯改变立场的决定性因素。

　　英国天空电视台评论，不可忽视的现实是，俄乌双方依然存在很大分歧，目前来看，双方还没有显露出为达成和平协议而作出“必要而艰难”让步的意愿。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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