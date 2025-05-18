新华社贝尔格莱德5月16日电（记者石中玉 陈颖）由中国驻塞尔维亚大使馆和塞尔维亚国民议会对华友好小组共同举办的“绿色议程”研讨会16日在塞首都贝尔格莱德举行，中塞两国官员和企业代表热议中塞绿色合作。

中国驻塞尔维亚大使李明致辞表示，中国作为负责任大国，积极致力于应对气候变化，将绿色转型作为生态环保、可持续发展的必由之路和经济社会发展的新引擎。近年来，中塞绿色发展合作持续深化，成为地区国家合作应对气候变化的典范。期待更多绿色项目在塞尔维亚生根落地，推动构建新时代中塞命运共同体，共建清洁、美丽、可持续的世界。

塞尔维亚国民议会副议长拉古什和塞方议员表示，中国企业投资持续推动塞经济社会发展，极大改善了塞生态环境和民众生活，公路、铁路、桥梁等基础设施建设也不断给塞尔维亚人民带来便利和福祉。

来自河钢塞尔维亚公司、中国路桥、塞尔维亚紫金铜业有限公司等企业的代表介绍了各自企业采取的环保措施及成效，同与会议员开展深入互动交流。他们表示，将通过加强技术研发、利用清洁能源、优化生产流程、加大资金投入等措施推进企业绿色转型，继续致力于清洁建设和绿色发展，为中塞绿色合作作出更大贡献。

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