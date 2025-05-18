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俄土肯定俄乌谈判　乌欧领导人寻求与特朗普协调立场

2025年05月18日09:24 | 来源：新华网
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新华社北京5月17日电 俄罗斯与乌克兰代表团16日在土耳其伊斯坦布尔举行直接谈判。对于谈判结果，俄罗斯和土耳其方面给予肯定。鉴于谈判未能取得突破性进展，乌克兰及欧洲主要国家领导人试图与美国总统唐纳德·特朗普协调立场。

5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

5月16日，在土耳其方面主持下，俄罗斯和乌克兰代表团在土耳其伊斯坦布尔举行会谈。新华社发（土耳其外交部供图）

俄土肯定

此次谈判由土耳其外交部长哈坎·费丹主持，是俄乌双方三年来首次面对面会谈，持续近两个小时。

俄罗斯代表团团长、俄总统助理弗拉基米尔·梅金斯基16日在谈判结束后说，俄乌近日将各自向对方移交1000名被俘人员。他说，俄方对谈判结果总体满意，愿意继续同乌方接触，乌方代表团提议两国领导人举行直接谈判，俄方对此“已经知悉”。

梅金斯基还说，俄罗斯与乌克兰商定将提交各自对停火的详细建议。

美国有线电视新闻网16日援引一名土耳其官员的话报道，此次俄乌谈判结果“比预期更积极”，双方未使用指责性言语。按这名官员说法，作为停火条件，俄方坚持要求乌方从其控制的部分领土撤军；在谈判似乎陷入僵局的时刻，土方提议双方交换儿童、平民和士兵三类被俘人员，并获双方同意。

这名土耳其官员指出，相比乌克兰代表团，俄方代表在谈判过程中需要内部协调的地方明显更少。“（俄乌）双方来到谈判桌前讨论各自不同的立场。但他们能来到伊斯坦布尔这件事本身，就说明双方都有寻求出路的需求。”

5月16日，在阿尔巴尼亚首都地拉那，出席第六届欧洲政治共同体领导人会议的与会嘉宾参加合影。新华社记者赵丁喆摄

5月16日，在阿尔巴尼亚首都地拉那，出席第六届欧洲政治共同体领导人会议的与会嘉宾参加合影。新华社记者赵丁喆摄

乌欧求和

欧洲领导人对此次俄乌谈判结果普遍失望，认为俄方未能展现诚意。

第六届欧洲政治共同体领导人会议16日在阿尔巴尼亚首都地拉那举行。据美联社和法新社报道，与会的法国、德国、英国和波兰等欧洲国家领导人以及乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在会议间隙与美国总统特朗普通话，商讨俄乌会谈情况，计划下一步行动。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙在通话后告诉媒体记者，特朗普预计将于近期与俄方讨论此次俄乌会谈结果。马克龙还说，如果俄方继续拒绝回应停火提议，欧洲将与美国协调实施更多对俄制裁。

德国总理弗里德里希·默茨对俄乌会谈结果“非常失望”，认为俄总统弗拉基米尔·普京本人回避参与会谈，仅派出低级别代表团，“良好的初步对话条件已全部具备”，但“俄罗斯不愿朝着正确方向迈出第一步”。

按默茨说法，欧洲方面已同泽连斯基达成一致，继续努力在俄乌之间建立对话，并将向美方通报进展。

英国首相基尔·斯塔默、波兰总理唐纳德·图斯克、北大西洋公约组织秘书长马克·吕特以及欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩也表达类似立场。

乌克兰总统发言人证实泽连斯基与特朗普通话。俄乌谈判后，泽连斯基要求西方国家做出“强烈回应”。

特朗普今年1月上任以来，美国政府对俄乌和谈的态度一变再变：从最初扬言将在24小时内结束俄乌冲突，到近期声称美方将退出斡旋，之后又说“开了个玩笑”。这种多变不仅加剧美欧分歧，还反映出其“以压促服”外交政策不断碰壁。（刘曦）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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