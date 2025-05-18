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欧洲三国与伊朗在土耳其就伊核协议举行会谈

2025年05月18日09:23 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月17日电 伊朗与英国、法国、德国外交官员16日在土耳其伊斯坦布尔就伊朗核协议问题举行会谈。伊朗和英国方面会后表示，各方可能再次就相关事宜举行会谈。

　　愿再与伊朗会谈

　　参与会谈的伊朗外交部副部长卡泽姆·加里布阿巴迪会后在社交媒体X上写道：“我们就最近间接的涉核磋商以及解除制裁事宜交换了意见、进行了讨论。伊朗和欧洲三国都决心持续并充分利用外交手段。如有必要，我们将再次举行会谈。”

　　2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者沙达提摄

　　2月25日，在伊朗德黑兰，伊朗外交部长阿拉格齐出席联合新闻发布会。新华社记者沙达提摄

　　英国外交部官员克里斯蒂安·特纳也在社交媒体X表示，伊朗和欧洲三国均致力于对话，欢迎正在进行的美伊谈判，同意再次会面。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。美国2018年单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。唐纳德·特朗普今年1月再次就任总统后，美方与伊朗4月在阿曼举行间接谈判。此后，双方又举行三轮间接谈判。5月11日第四轮间接谈判后，双方尚未约定新一轮谈判。

　　一名美国官员表示，美国国务卿马尔科·鲁比奥16日在伊斯坦布尔与英、法、德三国国家安全事务官员会面，讨论了伊朗和乌克兰问题。

　　2月10日，在伊朗首都德黑兰阿扎迪广场，民众参加纪念伊朗伊斯兰革命胜利46周年集会。新华社记者沙达提摄

　　2月10日，在伊朗首都德黑兰阿扎迪广场，民众参加纪念伊朗伊斯兰革命胜利46周年集会。新华社记者沙达提摄

　　难与美国协调立场

　　伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐此前表示，伊朗正在同时与欧洲和美国会谈，二者在不同轨道上进行。

　　据路透社报道，英、法、德寻求与美方协调立场，特别是就如果美方未能与伊朗达成协议的情况下，是否应该且何时应该重启对伊朗的制裁。但英、法、德外交官员抱怨美方近期与伊朗谈判期间的政策不清晰，导致欧洲三国难以与美方协调立场。

　　特朗普13日至16日访问中东地区。据美联社报道，他几乎在每场活动都提及伊朗，16日称美方向伊朗提出了一份新协议，但没有谈及具体内容。阿拉格齐16日晚在社交媒体X回应说：“伊朗没有收到美方的任何书面提议，无论是直接还是间接的。与此同时，我们和世界继续收到令人困惑且自相矛盾的信息。”

　　2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。根据国际原子能机构的最新报告，伊朗拥有274.8千克丰度为60%的浓缩铀。据悉，制造核武器的武器级浓缩铀丰度要求高于90%。根据2015年签署的伊核协议，伊朗铀浓缩丰度上限为3.67%。

　　据法新社报道，伊朗方面强调，用于和平目的的铀浓缩是伊朗的权利，“不容谈判”，但对于铀浓缩的数量和程度，伊朗愿意接受临时限制。（郭倩）

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

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