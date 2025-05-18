新华社加德满都5月17日电 （记者易爱军）应尼泊尔联邦议会邀请，全国人大常委会副委员长肖捷于5月14日至17日率团访问尼泊尔，分别会见尼总理奥利、众议院议长吉米雷、联邦院主席达哈尔和众议院副议长拉纳等。

肖捷表示，在两国领导人战略引领下，中尼关系保持高水平发展。中方愿同尼方共同落实两国领导人重要共识，深化政治互信，加强立法机构交流互鉴，推动中尼战略合作伙伴关系和各领域务实合作不断向纵深发展。肖捷并介绍中共二十届三中全会、十四届全国人大三次会议和中国经济社会发展等情况。

尼方重申坚定奉行一个中国原则，不允许任何势力利用尼领土从事反华活动，表示愿加强双方高层交往和立法机构交流，深化共建“一带一路”合作，推动尼中关系不断迈上新台阶。

肖捷出席“珠穆朗玛对话”并致辞，表示中方愿秉承人类命运共同体理念，同各方携手应对气候变化。

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 03 版）

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