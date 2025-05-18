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“相互理解与交流比以往任何时候都重要”

——访德国汉学家培高德

本报记者 刘仲华
2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　“新中国成立以来，在中国共产党领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的历史性飞跃，中国成为世界第二大经济体。改革开放40多年来，中国7亿多人摆脱贫困，这是人类历史上的壮举。”德国汉学家培高德日前接受本报记者专访时表示。

　　培高德研究中国历史和中国文化已有30多年，出版了多本专著。上世纪90年代，他曾到北京进修中文。2003年，从德国汉堡大学博士毕业后，他曾参与中德档案合作研究项目“普鲁士—德国与中国”。2010年至2020年，培高德担任杜塞尔多夫孔子学院德方院长一职。他还曾在北京外国语大学、湖南师范大学从事教学研究工作。

　　谈到与中国的结缘，培高德说，他从小就对包括中国在内的各国古代文明非常着迷，真正学习中文是在奥尔登堡大学开始的。“那时每周一次的中文课，是我‘中国之旅’的第一步。”在汉堡大学读博士时，他开始致力于古代汉语、现代汉语以及中国历史、地理和哲学等领域的研究。

　　“求学时，我去过中国3次。工作以后，我对中国的访问更加频繁，每年都要访问中国数次。”培高德说，“我见证了中国翻天覆地的变化。以前在中国乘火车旅行需要很长时间，现在高铁方便、快捷，旅行更加舒适。”培高德说，中国发达的高速公路系统、林立的高楼大厦，还有高校里充满求知欲的大学生们，都给他留下深刻印象。

　　培高德对中国文化的热爱溢于言表。“我对中华文明的兴趣始于对知识的渴求。我如饥似渴地研究汉学，以便能更深入地了解中国文化和历史。”培高德认为，“当今世界，相互理解与交流比以往任何时候都重要，重大的政治、经济问题只能靠各国携手解决”。他表示，国际社会需要建立彼此沟通、交换意见的平台。为应对全球性挑战，中国提出了多个推动世界朝着和平、理解与合作方向发展的倡议，以实际行动推进各领域国际合作。

　　培高德认为，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村，已经成为你中有我、我中有你的命运共同体。“构建人类命运共同体，符合世界各国人民的根本利益，代表未来全球化发展的正确方向，正得到越来越多国家及民众的认同和支持。”展望未来，培高德相信高质量共建“一带一路”前景美好。“我目前的工作重点之一是推进德中教育领域合作。我相信两国相关合作潜力很大。”

　　（本报柏林电）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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