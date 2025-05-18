曹小林

中国与卡塔尔交往源远流长。1300多年前，中国商船云帆高张、昼夜星驰，开辟了通往阿拉伯半岛的海上丝绸之路。漂洋过海的中国瓷器和卡塔尔珍珠书写着双方友好交往的历史佳话。

1988年，中国和卡塔尔正式建立外交关系。2014年，习近平主席在北京同对华进行国事访问的卡塔尔埃米尔塔米姆举行会谈，两国元首共同宣布建立中卡战略伙伴关系。在两国元首的战略引领下，中卡战略伙伴关系取得长足发展，走过了“黄金十年”，两国务实合作迈上更高水平。

中国和卡塔尔始终以诚相待、友好相处，支持彼此走符合自身国情的发展道路，在涉及彼此核心利益和重大关切的问题上相互支持。卡塔尔坚定恪守一个中国原则，在人权问题上坚定支持中方正义立场，坚定支持中方维护主权和领土完整。中卡两国在许多重大国际和地区问题上立场相近，在联合国等多边事务中保持良好协调合作，在推动结束加沙冲突问题上共同发出正义之声。

近年来，卡塔尔积极参与地区和国际事务、斡旋热点问题，同中方一道践行多边主义，维护国际公平正义，为世界和平与发展贡献力量。2022年9月，卡塔尔正式成为上海合作组织对话伙伴，积极参与组织相关交流合作。2024年7月，塔米姆埃米尔出席在哈萨克斯坦举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议。卡方派代表赴华出席上海合作组织国家绿色发展论坛和上海合作组织2024生态年论坛、上海合作组织民间友好论坛暨友好城市论坛、中国同上合组织及欧亚地区国家青年精英交流对话会等活动。卡塔尔多位官员表示，上海合作组织国际影响力不断提升，发展前景广阔，加入上海合作组织将拓宽卡塔尔同成员国在经济、能源、文化、反恐等领域合作渠道，卡方将同成员国密切沟通合作。

中卡各领域合作稳步推进。两国双边贸易额从2014年的106亿美元增长到2023年的245亿美元，增幅超过130%。2020年至2024年前三季度，中国持续保持卡塔尔最大贸易伙伴国和最大出口目的地国地位。中卡双边务实合作形成以能源合作为主轴、基础设施建设为重点、金融投资和高新技术为增长点的新格局，为两国人民带来实实在在的利益。

中卡人文交流活跃。学习中文、热爱中国文化的卡塔尔青年越来越多，目前已有4批卡塔尔青年学生赴华参加“汉语桥”夏令营。卡塔尔成为越来越多中国游客出境游目的地，2024年入境卡塔尔的中国游客达9.7万人次，同比增长77%。中东地区首对大熊猫“四海”“京京”在卡塔尔健康快乐成长，成为中卡民间友好的使者。

中卡政治互信深厚，发展理念相近，利益融合紧密，两国各领域务实合作将在上海合作组织框架下迸发更大活力。中方愿同卡方以上海合作组织为平台深化合作，加强发展战略对接，丰富中卡战略伙伴关系内涵，弘扬“上海精神”，共同促进世界和平与发展，为推动构建人类命运共同体贡献更多“上合力量”。

（作者为中国驻卡塔尔大使）

《 人民日报 》（ 2025年05月18日 03 版）

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