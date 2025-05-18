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拉中农业合作提质升级

雅松·巴克
2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　苏里南地广人稀、农业模式多样。中国项目的实践性和适应性优势凸显，为苏里南农业现代化注入了强劲动力。中国援苏里南农业技术合作中心技术援助项目的成功实践，是拉中农业合作提质升级的生动缩影。该项目通过“技术培训+本土适配”模式，改变了苏里南粗放式耕作传统，使柑橘、香蕉等作物产量显著提升，部分农户收入增长超60%，验证了中国农业技术在新兴市场国家的转化潜力。

　　中国与苏里南以及其他拉美国家和地区的农业合作具有几个特点：一是从单向技术输出转向能力建设，通过向官员和技术人员提供基础培训，逐步形成技术推广网络；二是从短期援助转向可持续合作，专家团队长期驻点解决实操问题；三是从单一项目转向体系化赋能，将增产增效与农民收入直接挂钩。

　　当前，拉中农业合作正突破传统农产品贸易范畴，向全产业链协作深化。中国向拉美提供先进的农业技术，同时引进热带作物种植经验，形成双向互补。随着智慧农业成为新的合作重点，拉中在遥感监测、精准种植等领域的合作空间将进一步扩大。

　　拉美国家农业现代化需求正与中国农业技术、资金、市场优势形成共振。未来，双方合作需更注重本土化创新，将中国经验与拉美生态多样性相结合，共同应对粮食安全挑战。拉中农业合作正在成为南南合作的新范式，其核心是以实效为导向，构建互利共赢的命运共同体。

　　（作者为苏里南农牧渔业部官员，本报记者谢佳宁采访整理）

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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