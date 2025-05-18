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“看见土地的回馈，让人满心喜悦”（中拉是天然合作伙伴）

本报记者  谢佳宁
2025年05月18日05:37 | 来源：人民网－人民日报
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　　中国专家与当地农户给刚移栽到地里的西瓜秧苗浇水。
　　新华社记者 李梦馨摄

　　在中国援苏里南农业技术合作中心试验田里，莎莉娜展示她收集的作物种子。
　　本报墨西哥分社 埃内斯托·多明戈斯摄

　　中国援苏里南农业技术合作中心全景。
　　新华社记者 李梦馨摄

　　中国援苏里南农业技术合作中心，距苏里南首都帕拉马里博约一个半小时车程。记者来到这里时，中心一期项目组组长、蔬菜引种专家刘德军正在附近的试验田里，带领中国农业专家和当地农民检查作物生长情况。看着团队精心培育的果蔬开花结果，刘德军很欣慰。

　　两年多前，中国农业技术专家团队抵达苏里南时，发现这里土地利用率极低。当地农民大多依靠传统经验进行种植，认为种子落了地，剩下的只能交给老天爷。农民们缺少现代种植观念和技术，当地作物产量很不稳定。2022年，中国援苏里南农业技术合作中心技术援助项目启动后，中方团队设立果蔬、食用菌、农机等多个专业，结合当地实际开展了引种试验示范和培训工作，创新引进玉米、大豆复合种植等新品种和新技术，培养了一批有种植基础的示范户，给予他们技术指导和适当农资支持。

　　莎莉娜从小在农场长大，家里一直种植花生、甘薯等农作物和香蕉等水果。“听说中国农业技术专家团队来了，我就好奇地跟着朋友去看一看。第一次走进农业技术合作中心，我就被震撼了——中国专家培育种植的辣椒结得密密麻麻，而我家的则稀稀拉拉。从那以后，我就开始跟着中国专家学习。”

　　“我们对农户和学员进行了病虫害识别与绿色防控、科学施肥、精量播种育苗、节水灌溉、高产栽培、品种选择等方面培训，结合田间实地操作等，提高了农户的技术水平和农业生产效率。”刘德军说。

　　莎莉娜在中国专家的带领下，学会了不少种植技术，包括利用发酵过的鸡粪牛粪做肥料；种苗生病时并不是总要急着去打药，也可以采用自然方法处理……学员们和专家还在社交媒体上建立聊天群，大家遇到问题可以随时求助老师。“我不仅把学到的经验和家人分享，还开始尝试种植以前没接触过的蔬菜品种。”莎莉娜兴奋地说，“我热爱收获时的感觉，看见土地的回馈，让人满心喜悦。”

　　像莎莉娜一样，许多参与培训的学员将技术带回村里，教给更多农民，扩大了援助项目的效果。苏里南农牧渔业部帕拉区办公室工作人员琳达说：“走进田间地头，可以感受到，中方的培训带给我们许多从未接触过的农业技术和理念——过去我们以为果树越大越好，现在知道适当修剪、树苗管理得当，才会结果更多、品质更好。”

　　目前，中方团队重点指导的果蔬农场规模已有100多公顷，累计入户技术指导200余次，培训学员近350名。学员们来自苏里南各地，有的人每天搭乘大巴前来学习，哪怕往返要3小时，也不愿错过向中国专家学习种植技术的机会。

　　“我们的目标是让苏里南真正实现农业自给自足和可持续发展。”团队瓜果专家刘经国说，“希望我们离开后，这里的农民能够独立运用农业技术和经验，自信地把地种好。”

　　“3年前，农业技术合作中心所处的地方还是一片荒地，现在绿意盎然。”苏里南国会议员王传瑞说，中国专家不仅带来了水肥一体化、营养诊断等现代技术，还逐步改变了苏里南人对农业的认知。越来越多的农民通过培训掌握了科学种植方法，当地农业产量与质量显著提升。“苏里南政府希望借助与中方合作推动农业现代化，打造有机蔬果品牌，走向国际市场。”王传瑞说。

　　中国驻苏里南大使馆经济商务参赞贾金易表示，中国援苏里南农业技术合作中心是两国建交以来首个农业援助项目。在技术引进、作物引种、基础设施建设和人才培训等方面取得显著成果，已推广作物32种，惠及农户逾6500人次，为提升当地农业“造血”能力、推动可持续发展奠定了基础。

　　（本报帕拉马里博电）  


　　版式设计：汪哲平

　　《 人民日报 》（ 2025年05月18日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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