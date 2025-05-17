新华社突尼斯5月17日电（记者黄灵 王一盛）5月15日，突尼斯总统赛义德在突尼斯市会见率中共代表团访突的中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊。

李书磊转达习近平主席对赛义德总统的亲切问候。李书磊说，2024年5月习近平主席同您共同宣布建立中突战略伙伴关系，为两国关系发展擘画了新蓝图。中方愿同突方一道，落实好两国元首重要共识，赓续传统友谊，巩固政治互信，加强治国理政经验交流，推动高质量共建“一带一路”取得更多成果，深化文化、学术、旅游、媒体等领域合作，加强文明交流互鉴，密切在国际和地区事务中的协调配合，推动两国关系行稳致远。

赛义德请李书磊转达对习近平主席的良好祝愿，表示突方高度重视发展对华关系，钦佩中国取得举世瞩目的发展成就，赞赏中国在国际事务中发挥的重要作用，感谢中方长期以来为突经济社会发展提供大力支持，强调突方恪守一个中国原则，支持中国为实现国家统一和捍卫核心利益所作努力。突方愿同中方深化发展战略对接，加强经贸、人文、卫生、基础设施建设等各领域合作，密切团结协作，更好造福两国人民。

访突期间，李书磊还会见了突尼斯总理赞扎里、国民议会议长布德巴拉、全国省区委员会主席达尔巴利等。

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