人民网东京5月17日电 （记者朱玥颖）为庆祝“中国传统制茶技艺及其相关习俗”正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，5月起，文化和旅游部在全球多个国家举办“茶和天下·雅集”系列活动，多地联动传播。

“茶和天下 豫见洛阳”雅集空间。中国驻大阪旅游办事处供图

近日，“茶和天下·豫见洛阳”雅集在大阪中之岛美术馆拉开帷幕。中国驻大阪总领事馆魏有美副总领事、中国驻大阪旅游办事处马晓琛主任、洛阳市文化广电和旅游局李振刊局长，中之岛美术馆菅谷富夫馆长等日本文化和旅游界人士及知茶爱茶友人百余人参加了首日雅集。

中日两国文旅界、各茶道流派嘉宾出席开幕式。中国驻大阪旅游办事处供图

本次“茶和天下·雅集”走进十三朝古都洛阳，于唐风古韵中开启一场跨越千年的文化之旅。雅集空间的设计融合了龙门山剪影与洛阳特色诗词纱幔，彰显中式美学的诗意表达与文化底蕴。仿佛置身于千年古都洛阳，观众在沉浸式的视觉体验中感受到历史与现代的交融。

白居易与茶仙卢仝。中国驻大阪旅游办事处供图

本次特别创编的主题演出《白居易的春日茶会》围绕白居易与茶、与友的故事展开，通过诗意化的舞台呈现，带领观众沉浸式走入大唐文人风雅的生活图景。茶会以三道茶为线索，从牡丹花茶到卢仝煎茶，再至宫廷唐茶，通过诗意化的叙事结构和唐风意境的舞台设计串联起茶会的三个篇章。

牡丹迎宾茶。中国驻大阪旅游办事处供图

演出中，双人舞蹈《龙门金刚》惊艳登场，舞者以刚劲与柔美并融的姿态演绎唐代石刻中金刚力士和飞天仙子的风采，宛若盛唐石壁跃然而出。宫廷唐茶则是用法门寺地宫出土文物一比一复刻的14件宫廷茶器，依陆羽《茶经》所载之煎茶古法所制，再现盛唐茶礼之美。

《龙门金刚》舞蹈。中国驻大阪旅游办事处供图

整场演出融合古典舞蹈、吟诵等多种表现形式，以茶为媒，以诗为线，呈现大唐文人雅集的日常，展现唐代茶文化的精神风貌与东方礼仪美学，突出了此次雅集“唐诗唐茶”的核心。观众在赏茶、品茶、观茶艺的过程中沉浸其境，体悟“茶中有礼、茶中有情、茶中有境”的多重意蕴。

法门寺地宫出土文物一比一复刻的宫廷茶器。中国驻大阪旅游办事处供图

本次雅集融合了丰富的洛阳本地非遗元素，构建出一幅具有地域文化辨识度的春日风雅图景。唐三彩与函关窑瓷器静置于展台，与演出舞美遥相呼应，展现洛阳作为千年古都的艺术底蕴。观众还可亲手参与“牡丹花香牌”手作体验，以花入香，以香成礼；亦可动手复刻洛阳二里头出土文物——绿松石镶嵌兽面纹青铜牌饰，在亲历之中触摸夏代文明的微光。

洛阳非遗展示区。中国驻大阪旅游办事处供图

客人体验制作绿松石铜牌。中国驻大阪旅游办事处供图

活动特别设置“汉服换装体验区”，邀请来宾换上唐代服饰，沉浸式走入春日茶会之中，感受千年前洛阳贵胄文人的诗茶风流。

日本客人体验汉服。中国驻大阪旅游办事处供图

为期4天的茶和天下雅集，将主题茶会、非遗展示、沉浸体验相结合，在暮春时节的日本大阪，展现了一副立体、多元、温润的盛唐画卷。通过多维度的艺术表达，向世界传递“以茶会友、以茶言和、以茶通心”的文化精神。

众人行唐代插手礼。中国驻大阪旅游办事处供图

“茶和天下·豫见洛阳”雅集由文化和旅游部主办，中国对外文化交流协会、中国驻大阪总领事馆、中国驻大阪旅游办事处、河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府承办，日本文化厅后援。

(责编：苏缨翔、吴成良)