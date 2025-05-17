人民网巴黎5月17日电 （记者于超凡）当地时间5月15日，北京国际电影节戛纳推介会在第78届戛纳国际电影节期间成功举办。从北京的琉璃光影到戛纳的蔚蓝海岸，北京国际电影节组委会旨在向世界展示中国电影文化盛事的丰硕成果，为全球电影人提供深入了解北影节的平台。

推介活动现场。主办方供图

北京市政府新闻办主任，北京国际电影节组委会副主席、秘书长余俊生致辞表示，第十五届北京国际电影节向世界奉献了一场体现北京水准、展现中国自信、引领国际潮流的电影文化盛会。主竞赛单元“天坛奖”吸引了来自103个国家和地区的1794部影片报名，同比增长18.9%。其中，国外影片占比近90%；“国际会客厅”汇聚超300家影人影企，3天洽谈会议超250场，邀中外影人共同书写电影产业美好未来。创新推出的“北京电影生活节”以“看电影、爱生活”为主题，带动文商旅体融合消费新场景，全市累计客流突破6531万人次，票根经济拉动综合消费超240亿元。

在“永不落幕的北影节”愿景下，北京国际电影节不断拓展光影边界，重点推出“天坛映像”全球巡展，精选“天坛奖”入围及获奖影片走进国际视野，与全球观众对话中国电影。本次全球巡展影片之一，第十四届北京国际电影节“天坛奖”最佳影片、最佳编剧奖获奖影片《走走停停》的导演龙飞，以及凭借该片荣获“天坛奖”最佳女配角奖的演员岳红也在推介会现场亮相。

余俊生（右一）与《走走停停》导演龙飞（左一）、演员岳红（左二）合影。主办方供图

龙飞表示，“天坛映像”为中国电影走向世界提供了宝贵的契机。在“天坛映像”全球巡展活动中，《走走停停》收获了大量海外观众的喜爱，这些共鸣再次证明“电影是一种超越地缘与种族的全球语言”。

岳红表示，“文化艺术的交流是全人类心灵相通、情感共鸣的桥梁，优秀的电影作品是文明互鉴、携手共进的纽带。”作为电影主创，她将继续通过电影语言，讲述好中国故事，传递好中国声音，让世界观众通过银幕，感受中国电影的独特魅力，领略中国文化的深厚底蕴。

第十五届北影节“天坛奖”评委会特别荣誉影片《纳维》的导演凯文·施穆茨勒、制片莉迪亚·雷恩施，入围影片《涡流》的国际销售纳斯琳·梅达尔·德·沙尔东等多位海外片方也出席了当晚的推介会，体现了北影节作为国际交流平台的持续吸引力与文化链接力。

(责编：苏缨翔、吴成良)