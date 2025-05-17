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中国出版图书亮相2025布拉格国际书展

2025年05月17日14:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙5月17日电（记者禹丽敏）日前，第30届布拉格国际书展在捷克首都布拉格举行。来自30余个国家的400余家专业参展商，近800名作家、插画家、翻译家及图书从业者参与本届书展。中国国际图书贸易集团有限公司携北京、上海、河南、四川以及江西等地10余家出版单位组成的中国出版界代表团，以及百余册优秀出版物共同亮相。

国图集团展台重点展示《习近平著作选读》第一卷、第二卷，《习近平谈治国理政》第一至四卷，《习近平关于尊重和保障人权论述摘编》、“中国关键词”系列等主题著作多语种版。同时展示《国瓷千年》《探秘古蜀文明：三星堆与金沙》《相约健康百科丛书》《中医典故》《学生一读就懂的安全漫画书》《快乐手工学汉语》等涵盖中国文化、科技、经济、艺术、中医、少儿等多领域出版物。

一年一度的布拉格国际书展是许多当地市民文化生活的重要组成部分。书展创办于1995年，是捷克规模最大的图书盛会。

中国出版界代表团合影。图片均由国图集团供图

中国出版界代表团合影。图片均由国图集团供图

国图集团展台。图片均由国图集团供图

国图集团展台。图片均由国图集团供图

书展现场。图片均由国图集团供图

书展现场。图片均由国图集团供图

(责编：苏缨翔、吴成良)

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