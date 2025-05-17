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“民艺江南——上海民间艺术影像特展”在布达佩斯中国文化中心开幕

2025年05月17日14:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙5月17日电 （记者禹丽敏）由上海市对外文化交流协会和布达佩斯中国文化中心共同主办，上海民间文艺家协会支持，忆想天（上海）文化发展有限公司承办的“民艺江南——上海民间艺术影像特展”于5月16日至6月14日在布达佩斯中国文化中心精彩呈现。

活动现场。图片由布达佩斯中国文化中心供图

活动现场。布达佩斯中国文化中心供图

5月15日下午，展览开幕式隆重举行。中国驻匈牙利大使馆代表、匈中友好协会副主席维兹·巴拉兹和巴尔塔·艾丽卡等中外嘉宾出席开幕活动。布达佩斯中国文化中心主任金浩和上海市对外文化交流协会项目负责人金晓琳代表活动主办方分别致辞。上海市文联副主席、上海民间文艺家协会主席、上海市工艺美术大师、“非遗”海派剪纸代表性传承人李守白邀请全体嘉宾参与体验海派剪纸，共同开启此次展览的精彩之旅。

本次展览通过四个版块：“彩墨纸韵·绘影江南”“锦绣霓裳·织绣美学”“精工造物·器物之美”“岁时风华·节庆韵律”，集中展示了包括海派剪纸、金山农民画、衍纸、松江丝网版画、顾绣、点翠、药斑布、盘扣、宝山罗泾十字挑花、嘉定竹刻、微缩艺术技艺、卢(鲁)庵印泥、老凤祥金银细工制作技艺、珐琅工艺、罗店彩灯、香囊、上海面人赵、毛氏风筝等在内的十八项上海特色非遗技艺。

展览采用“情景再现”的影像作品，以现当代视角叙事性地展示了上海本土特色民间技艺的工艺流程、工艺技法、主要材料、制作工具以及生活习俗运用场景和文化表现，将传统民间艺术及非遗技艺与现代影像艺术语言完美融合，呈现生活中的非遗之美。此外，展览还聚焦海派民间手工艺人的创新创造，重新定义都市民间艺术，彰显了非遗所承载的海派文化技艺在新时代背景下的独特魅力。

艺术家李守白现场导览。图片由布达佩斯中国文化中心供图

艺术家李守白现场导览。布达佩斯中国文化中心供图

在以融入剪纸艺术的独特剪彩仪式之后，艺术家李守白现场导览，向嘉宾们讲述隐藏在一件件作品背后的生动故事，并展示了他无与伦比的技艺，带领大家展开一场别开生面的海派剪纸体验。

嘉宾合影。图片由布达佩斯中国文化中心供图

嘉宾合影。布达佩斯中国文化中心供图

此次“民艺江南——上海民间艺术影像特展”以独特的摄影语言，展现精湛非遗技艺和独特的海派文化，吸引了众多匈牙利当地观众感受中华优秀传统文化的独特魅力，感知上海作为国际化大都市所蕴含的深厚文化底蕴和创新活力。

(责编：苏缨翔、吴成良)

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