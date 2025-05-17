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瑞典警方：校园枪击案嫌疑人动机不涉及种族主义

2025年05月17日13:24 | 来源：新华网
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新华社北京5月17日电 瑞典今年2月发生该国最严重的校园枪击案，致11人死亡、6人受伤。瑞典警方本月16日说，没有发现嫌疑人有种族主义倾向。

瑞典警官亨里克·达尔斯特伦当天公布警方调查结果。他说，35岁的嫌疑人里卡德·安德松生前多次被剥夺社会福利，出于经济和心理上的困境，想要结束自己的生命。至于他选择的犯案地点，他曾于2019年至2021年在那里修习数学课，但没能完成课程。他作案时甚至还带了一本旧数学课本。

安德松2月4日在瑞典首都斯德哥尔摩以西约200公里的厄勒布鲁市一所成人教育机构开枪行凶，之后当场饮弹自尽。据法新社报道，这所教育机构为移民提供瑞典语教学，同时面向所有成年人提供中学课程。

达尔斯特伦说，虽然几乎所有受害者都有外国背景，但警方坚持认为嫌疑人系随机射杀受害者。他强调，没有迹象表明案件与种族主义、激进思想或政治动机有任何联系。

警方在另一份声明中说：“嫌疑人似乎是镇定地向所有进入他视线的人开枪，死伤人员的（族裔）构成比例在很大程度上与该校师生的（族裔）构成比例是一致的。”

达尔斯特伦说，为调查此案，瑞典警方与挪威、美国和欧洲刑警组织开展合作，但由于未寻获安德松的手机和硬盘驱动器，有关他作案动机的许多问题仍未得到解答。（郭倩）

(责编：苏缨翔、崔越)

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