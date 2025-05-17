新华社北京5月17日电 综合新华社驻外记者报道：“汉语桥”中文比赛日前分别在古巴、白俄罗斯和斯洛文尼亚举行。

2025年“汉语桥”中文比赛古巴赛区决赛16日在古巴首都哈瓦那举行。9名参赛选手通过中文演讲、知识问答和才艺展示等环节，展现中文水平和对中国文化的理解。

获得大学组冠军的亚历山德拉·加西亚说，她最初通过阅读中国小说对中文产生兴趣，目前已通过汉语水平考试四级。她在比赛中讲述中西文化理念的差异，并演唱中文歌曲，赢得评委一致好评。赢得中学组冠军的马塞尔·库尔韦洛·韦尔加拉洛曾在中国生活多年，中文表达流畅。他在比赛中深情朗诵中国诗人徐志摩的名作《再别康桥》，表达对中国文化的热爱。

中国驻古巴大使华昕在致辞中说，今年是中古建交65周年，希望选手们以赛促学、以赛会友，更好体悟并积极传承文化交流开放包容的魅力、互学互鉴的价值和合作共赢的精神，努力搭建语言互通之桥、理解互信之桥、文明互鉴之桥，为促进中古两国民心相通注入青春力量。

2025年“汉语桥”中文比赛白俄罗斯赛区颁奖典礼16日在白俄罗斯国立体育大学举行，小学组、中学组和大学组比赛的优胜者获颁证书和奖品。

白俄罗斯教育部第一副部长巴哈诺维奇致辞说，白俄罗斯十分重视普及中文教育，白俄罗斯目前有7所孔子学院和2所独立孔子课堂，白俄罗斯的15所大学和48所中小学开设中文课程，另有60所中小学开设汉语选修课，总计6000多名白俄罗斯学生正在学习中文。

中国驻白俄罗斯大使张汶川说，“汉语桥”帮助海外青少年朋友搭建起学习中文，了解中华文明，增进相互理解和友谊的平台，已成为中国与世界各国人文交流的“名片”项目。在两国领导人战略引领下，中白关系和各领域合作取得跨越式发展。当前，中白两国以语言为纽带，持续深化教育合作、推动文明互鉴。

据赛事主办方介绍，白俄罗斯参加今年“汉语桥”比赛的学生人数达到281人，创历年新高。

第18届“汉语桥”世界中学生中文比赛斯洛文尼亚区决赛在卢布尔雅那举行，5名来自不同城市的当地青少年参赛。

本届比赛以“追梦中文，不负韶华”为主题。比赛不仅包括中文演讲，才艺展示环节更是精彩纷呈。中国歌曲、国画、诗歌朗诵、双节棍表演……现场观众时而沉浸于悠扬旋律，时而惊叹于力与美的结合，充分感受到中国文化的魅力。

来自克拉尼高中的卢奇卡·菲茨科获得比赛一等奖，将赴华参加本届“汉语桥”全球总决赛。她对记者说：“我从12岁开始看中国电视剧，还下载了小红书，越看越喜欢中国。”

“让我印象最深刻的，不仅是他们的语言能力，更是他们的自信、对中国文化的理解。”中国驻斯洛文尼亚大使馆负责教育事务的官员常波说，“他们是真正的文化使者。”

来自克拉尼高中的中文教师尼娜·达齐奇说：“中文对我的学生来说确实很难，但他们真的很勇敢。他们学得越多，就越想深入了解中国文化。这才是真正的成功。”

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