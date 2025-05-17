人民网曼谷5月17日电 （记者杨一）16日，“5·19中国旅游日主题嘉年华”活动在泰国曼谷OneBangkok购物中心开幕。活动由中国驻泰国大使馆、重庆市文化和旅游发展委员会支持，中国驻曼谷旅游办事处与中国文化娱乐行业协会联合主办，吸引中泰各界人士及游客参与。

中国驻曼谷旅游办事处负责人赵歆在开幕式上表示，2025年是中泰建交50周年，两国人文交往密切，旅游更是架起了中泰民心相通的桥梁。此次嘉年华旨在通过一系列丰富多彩的文旅交流活动展示“你好！中国”新形象，推动两国友好合作。

重庆市文化和旅游发展委员会二级巡视员王皞表示，重庆作为中国西南璀璨明珠，享有“山城”“江城”等美誉，期待通过嘉年华活动向泰国及全球游客全面展示重庆丰富的文旅资源，进一步增进两地人文交往。

泰华旅游同业公会副会长陈少威表示，本次活动是增进两国人民了解的重要平台，将为中泰文旅合作注入新动力，公会将持续做好泰国游客赴华旅游业务。

开幕式后，重庆代表团举办首场推介活动。泰国民曲《相思河畔》、中国民曲《赛马》、川剧《变脸》等表演引人驻足观赏，生动展现“中泰一家亲”的友好场景。随后，推介官图文并茂介绍“世界山水都市”“壮美长江三峡”“多彩风情武陵”“世界温泉之都”“渝味360碗”等重庆“家珍”，美景、美食令观众心生向往。

一位特别喜爱重庆的泰国友人专程从清迈乘飞机赶到曼谷参加这次盛典活动。她表示，重庆是她期待已久的旅游胜地，这次活动加深了自己对重庆的了解，感受到重庆人的热情好客，一定邀亲朋一起去重庆实地感受。

嘉年华活动将持续至5月18日。18日当天将举办活动盛典，内容包括推介中国最新入境游政策、开启第三届“我想去中国”短视频大赛、举办中泰智慧旅游企业圆桌论坛等，中泰政府及旅游业界重要嘉宾将共赴盛会。

“5·19中国旅游日主题嘉年华”活动在泰国曼谷OneBangkok购物中心开幕。主办方供图

开幕式上，中泰小朋友服饰秀表演。主办方供图

游客在航空公司展台前了解机票优惠活动。主办方供图

(责编：苏缨翔、吴成良)