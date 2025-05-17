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“创享未来——中国智慧旅游新加坡特展”成功开幕

2025年05月17日11:07 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月17日电 （记者张矜若）5月15日，由新加坡中国文化中心、中国驻新加坡旅游办事处、中国文化娱乐行业协会共同主办的“创享未来——中国智慧旅游新加坡特展开幕式暨智慧旅游产业沙龙”在新加坡中国文化中心举行。中国驻新加坡大使馆参赞于海英、新加坡中国文化中心兼旅游办事处主任孔媛、中国文化娱乐行业协会秘书长孔明、新加坡全国旅行社协会会长吕汶骏、大通旅游总裁陈斌、经典旅游董事长蒋慧君出席活动。PICO、博涛文化、宇宙猜想、蓝海彤翔、恒达文博、科大讯飞、绿云软件等国内企业及新加坡文化、旅游、科技领域企业代表200余人参加本次活动。活动通过线上平台吸引了72万余名观众同时观看直播。

于海英在致辞中表示，得益于科学技术的飞速发展，智慧旅游应运而生，不仅可以让人瞬间击退“眼前的苟且”，尽情享受“足不出户观天下”“一‘页’看尽长安花”的无限乐趣，更催生了人们更丰富的想像力和向往空间。现代科技使旅游如虎添翼，由于有了科技的翅膀，“看世界”变得越来越便捷。以中新建交35周年为契机，希望中新两国人民在政策红利和科技的加持下，进一步深化友好往来，双向奔赴。

孔媛在致辞中表示，本次活动作为第15个“5・19 中国旅游日”系列活动的重要组成部分，为中新两国文化交流和旅游合作增添了新的机遇和内涵。中新两国在资源禀赋与技术优势上形成天然互补，具有巨大的合作潜力，希望本次特展能够促进中新企业对接，推动技术、产品和服务的跨境合作，探索虚拟现实（VR）、人工智能（AI）、大数据等技术在旅游场景中的创新应用，向新加坡乃至全球全方位、立体式展现以智慧旅游为代表的中国旅游新业态、新发展。

孔明表示，中国作为全球最大的旅游市场之一，在文化和旅游部推动下，近年来，智慧旅游领域取得了令人瞩目的成就。从虚拟现实（VR）沉浸式体验到人工智能多语种导览，从数字化景区管理到文旅IP的创意开发，科技与文化的深度融合，正在为游客带来更加便捷、丰富和个性化的旅行体验，相信通过此次活动，双方能够进一步加深彼此之间的了解与信任，共同探索文旅行业发展的新路径、新模式。

吕汶骏表示，站在科技与旅游的交汇点，新加坡致力于拥抱智慧旅游与数字化转型，通过技术手段提升游客体验，提供无缝衔接、个性化且便捷的旅行服务。中新两国在智慧旅游领域的合作潜力巨大，双方行业正积极交流理念、分享经验，共同提升旅游服务水平。通过优势互补与经验互鉴，有望为两国智慧旅游树立新标杆。

在智慧旅游产业沙龙环节，抖音XR/PICO视频内容负责人马力、杭州绿云软件股份有限公司国际发展总裁刘力、大连博涛文化科技股份有限公司海外市场经理杜鸣倩、宇宙猜想（北京）科技有限公司副总裁刘巍分别以《文旅数智化的新方向》《数字化管理体系提升旅游服务新效能》《智慧旅游的全球化未来——博涛文化的创新实践与展望》《AIGC驱动的数字文化体验服务商》为主题，深度分享了中国智慧旅游发展的最新动态。

本次“创享未来——中国智慧旅游新加坡特展”于5月15日—18日在新加坡中国文化中心举办。展会期间，多家国内科技企业携沉浸式VR体验项目《遇见东坡》《敦煌：时间的守护者》《熊猫的世界》、仿生巨兽IP、“云渲染”绿幕拍摄、AI多语种透明屏、智慧文博系统等中国智慧旅游前沿成果亮相，现场观众亲身感受科技与文化的碰撞，体验中国智慧旅游的魅力。同时，参展企业与当地文旅机构深度交流，达成多个初步合作意向。

与会嘉宾共同启动本次活动。新加坡中国文化中心供图

与会嘉宾共同启动本次活动。新加坡中国文化中心供图

现场观众体验智慧旅游前沿技术。新加坡中国文化中心供图

现场观众体验智慧旅游前沿技术。新加坡中国文化中心供图

现场观众体验智慧旅游前沿技术。新加坡中国文化中心供图

现场观众体验智慧旅游前沿技术。新加坡中国文化中心供图

(责编：苏缨翔、吴成良)

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