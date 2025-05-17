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国航深航2025推介会在伦敦举办

2025年05月17日11:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦5月16日电 （徐量、许立群）中国国际航空公司（简称：国航）与深圳航空公司（简称：深航）在伦敦联合举办2025年客户推介会。中国驻英国使馆、中资企业代表及媒体等多方出席活动，围绕航线规划与市场合作展开交流。

目前，国航与深航已在英国市场实现协同运营，合计每周执飞中英航线36班。暑期旺季期间，随着浦东至伦敦盖特威克航线增至每周3班，总航班量将提升至39班次。两家公司近年来引入空客A350机型，并提供免费空中互联网服务，提升航班服务标准。

推介会重点介绍了2025年航班时刻和产品更新。例如，成都天府至伦敦希思罗航线自今年4月起由A350执飞。同时，针对中资企业推出“白名单客户产品”及与汉莎航空合作的联营产品，涵盖票价优惠、行李政策等定制化服务内容。与会企业代表肯定了国航、深航在航线布局与服务上的优化举措，并就未来合作方向进行了讨论。

据介绍，国航与深航未来将在提升服务质量和运营效率方面持续投入。两家公司还计划配合驻英使馆教育处推进“YES”项目，协同旅游部门推广“你好！中国”活动，并参与制作中国入境游指南，以支持新出台的欧洲免签政策宣传。

中国国际航空伦敦代表处负责人夏宝做宣讲推介。人民网 徐量摄

中国国际航空伦敦代表处负责人夏宝做宣讲推介。人民网 徐量摄

(责编：苏缨翔、吴成良)

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