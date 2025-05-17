人民网迪拜5月18日电 （记者管克江）伊拉克南部济加尔省，幼发拉底河与底格里斯河交汇之地形成一片沼泽，这就是美索不达米亚沼泽。在历史上，美索不达米亚孕育了世界上最古老的文明。始建于公元前5500年的乌尔古城是世界上最古老城市之一，其月亮神庙至今保存完好。

美索不达米亚沼泽一角。穆罕默德摄

在《圣经》记载中，东方有个伊甸园，被四河环绕。其中两条分别是幼发拉底河与底格里斯河，另外两条如今已不可考。据此有一些考古学家认为，美索不达米亚平原可能是伊甸园所在。

美索不达米亚沼泽更是一道独特风景。这里也是世界上面积最大的内陆三角洲系统之一，2016年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。千百年来，在三万多平方公里的湿地内，曾经生活着数十万沼泽阿拉伯人。他们依靠饲养水牛、捕鱼或种植水稻为生，住在芦苇搭建成的棚屋里。由于多方面原因，近几十年来沼泽面积大幅萎缩。生活在湿地的民众人数也不断减少。

一些游客。人民网记者 管克江摄

美索不达米亚沼泽由四部分沼泽组成，在丰水期合为一体。坐船在湿地中穿行，两旁水草丰茂，不时有水鸟惊起，一群群水牛悠闲游过。船夫哈立德·贾希姆说，他从小就生活在湿地。这些年湿地的鱼类越来越少，他转而靠开机动船载客为生。“我从渔夫变成了导游。冬天的时候气候凉爽，游客很多。我们欢迎有更多游客来到伊拉克。”

船夫哈立德。人民网记者 管克江摄

湿地水牛。人民网记者 管克江摄

沼泽阿拉伯人居住的芦苇房。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

玩耍的伊拉克湿地儿童。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

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