人民网里约热内卢5月15日电 （记者陈一鸣、陈海琪）当地时间5月15日，正在巴西里约热内卢访问的中国致公党四川省委会秘书长杨志萍一行到访巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）会馆，并与巴西和统会举行座谈。中国驻里约总领馆领侨处处长齐冀、巴西和统会会长张小春出席座谈会。

图为杨志萍在座谈会上发言。陈妤汎摄

杨志萍首先介绍了中国致公党的历史，表示致公党四川省委员会积极履职，扎实推进参政议政、对外联络、社会服务等领域工作，希望继续得到广大旅巴华侨华人的支持。四川省经济、产业、文旅等事业兴旺发展，欢迎海外华侨华人多到四川省参观访问和投资兴业，共同推动四川发展。今年是中国致公党成立100周年，致公党将在四川省举办中华武术论坛，欢迎广大侨胞参与。

图为齐冀在座谈会上发言。陈妤汎摄

齐冀介绍了中国驻里约总领馆领区的基本情况，表示里约华侨华人社团团结协作，坚定支持祖（籍）国统一大业与和平发展。期待巴西和统会等领区华侨华人社团继续发挥桥梁纽带作用，团结引领广大侨胞为推进祖（籍）国统一，深化包括地方合作在内的中巴各领域友好合作贡献更大力量。

图为张小春在座谈会上发言。陈妤汎摄

张小春回顾了巴西和统会与四川省的友好交流情况，表示四川省致公党代表团此访是一次增进友谊、凝聚共识、共谋发展的深度交流。巴西和统会愿继续为包括地方合作在内的中巴各领域友好合作贡献力量，也希望未来有更多机会与四川省有关机构深化合作，携手弘扬中华优秀传统文化。

图为座谈会现场。陈妤汎摄

中国驻里约总领馆领事曾粲以及巴西和统会执行会长林海平、第一常务副会长王申晓等侨胞代表出席座谈会，座谈会由巴西和统会秘书长张颖主持。

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